Ирвинг был зол после завоевания чемпионства НБА 2016 года с Кливлендом

По словам Брайана Уиндхорста, Кайри "хороший игрок, но странный человек".

В 2016 году звездное трио ЛеБрона Джеймса, Кайри Ирвинга и Кевина Лава принесло Кливленду первый титул чемпиона НБА в истории организации.

Однако Брайан Уиндхорст, который в то время постоянно обозревал игру Кавальерс, рассказал историю о странном поведении Кайри после финала.

"Кайри - странный парень. Он выиграл Финал НБА и он был зол. Он выиграл Финал, его отец и сестра вышли обнять его, и он был зол. В тот момент он был сумасшедшим", - цитирует Уиндхорста CavsNation.

"А затем, когда он добрался до раздевалки, пока его товарищи по команде праздновали, он связался по FaceTime с Коби (Брайантом). Это странный человек. Чертовски хороший игрок, странный человек".

Напомним, что владелец Далласа Марк Кьюбан встал на защиту Кайри Ирвинга, который в это межсезонье переподписался с Маверикс.

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