Новичок Индианы стал жертвой командного ужина с огромным чеком
Командный ужин - отличный способ поднять дух коллектива, решить какие-то личные разногласия и укрепить дружбу между одноклубниками.
Но когда приходит время расплачиваться за ужин, как минимум один участник командного застолья с ужасом смотрит на чек, который выставляет заведение.
Именно это случилось с новичком Индианы Джарасом Уокером, которого в качестве командной традиции заставили заплатить за все, что игроки Пэйсерс заказывали.
Не успев сыграть свой первый матч в НБА, Уокер был вынужден расстаться с 8 тысячами долларов, сообщает ClutchPoints. Выражение лица Джараса успел зафиксировать Тайриз Халибертон.
Pacers rookie Jarace Walker was SWEATING after he was handed the $9,000 tab 😅— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 29, 2023
(via @TyHaliburton22 / IG) pic.twitter.com/c8USa1nif1
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