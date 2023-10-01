Новичок Индианы стал жертвой командного ужина с огромным чеком

Джарас Уокер надолго запомнит вечер, когда ему пришлось платить за всех своих одноклубников.

Командный ужин - отличный способ поднять дух коллектива, решить какие-то личные разногласия и укрепить дружбу между одноклубниками.

Но когда приходит время расплачиваться за ужин, как минимум один участник командного застолья с ужасом смотрит на чек, который выставляет заведение.

Именно это случилось с новичком Индианы Джарасом Уокером, которого в качестве командной традиции заставили заплатить за все, что игроки Пэйсерс заказывали.

Не успев сыграть свой первый матч в НБА, Уокер был вынужден расстаться с 8 тысячами долларов, сообщает ClutchPoints. Выражение лица Джараса успел зафиксировать Тайриз Халибертон.

Pacers rookie Jarace Walker was SWEATING after he was handed the $9,000 tab 😅



(via @TyHaliburton22 / IG) pic.twitter.com/c8USa1nif1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 29, 2023

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