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Баскетбол

Новичок Индианы стал жертвой командного ужина с огромным чеком

Джарас Уокер надолго запомнит вечер, когда ему пришлось платить за всех своих одноклубников.
Сегодня, 17:25
Джарас Уокер / Getty Images
Джарас Уокер / Getty Images

Командный ужин - отличный способ поднять дух коллектива, решить какие-то личные разногласия и укрепить дружбу между одноклубниками.

Но когда приходит время расплачиваться за ужин, как минимум один участник командного застолья с ужасом смотрит на чек, который выставляет заведение.

Именно это случилось с новичком Индианы Джарасом Уокером, которого в качестве командной традиции заставили заплатить за все, что игроки Пэйсерс заказывали.

Не успев сыграть свой первый матч в НБА, Уокер был вынужден расстаться с 8 тысячами долларов, сообщает ClutchPoints. Выражение лица Джараса успел зафиксировать Тайриз Халибертон.

Ранее стало известно, что Шарлотт отстранил игрока, которого подозревают в употреблении наркотиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Индиана Пэйсерс

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