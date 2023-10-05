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Баскетбол

Харден все же прибыл в тренировочный лагерь Филадельфии

Пока что "Борода" будет участвовать в командных мероприятиях, но его настрой остался тот же - он хочет уйти.
Сегодня, 18:00
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Звезда Филадельфии Джеймс Харден, пропустив оба медиа-дня 76-х, присоединился к своим одноклубникам в тренировочном лагере, сообщает ESPN.

По информации источника, Харден участвовал "практически" во всей тренировке и, по словам всех участников, "выглядел при этом хорошо".

"Он выглядел хорошо", - сказал главный тренер Сиксерс Ник Нерс. "Он хорошо выглядел, во всяком случае, он участвовал в большинстве упражнений и выглядел так, будто физически находится в хорошей форме".

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Однако когда СМИ допустили к тренировке команды, Хардена на ней уже не было. При этом команда разместила пару фотографий Джеймса на тренировке в социальных сетях.

https://twitter.com/sixers
https://twitter.com/sixers

https://twitter.com/sixers
https://twitter.com/sixers

Джеймс Харден по-прежнему хочет, чтобы команда обменяла его в Клипперс. Но Нерс сказал, что, по крайней мере, с его точки зрения, ожидается, что Харден останется в команде и будет участвовать в тренировках в следующие два дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

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