Харден все же прибыл в тренировочный лагерь Филадельфии
Звезда Филадельфии Джеймс Харден, пропустив оба медиа-дня 76-х, присоединился к своим одноклубникам в тренировочном лагере, сообщает ESPN.
По информации источника, Харден участвовал "практически" во всей тренировке и, по словам всех участников, "выглядел при этом хорошо".
"Он выглядел хорошо", - сказал главный тренер Сиксерс Ник Нерс. "Он хорошо выглядел, во всяком случае, он участвовал в большинстве упражнений и выглядел так, будто физически находится в хорошей форме".
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Однако когда СМИ допустили к тренировке команды, Хардена на ней уже не было. При этом команда разместила пару фотографий Джеймса на тренировке в социальных сетях.
Джеймс Харден по-прежнему хочет, чтобы команда обменяла его в Клипперс. Но Нерс сказал, что, по крайней мере, с его точки зрения, ожидается, что Харден останется в команде и будет участвовать в тренировках в следующие два дня.
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