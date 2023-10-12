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НБА, предсезонные матчи: Михайлюк помог Бостону обыграть Филадельфию, Сакраменто Леня уступил Лейкерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших матчей предсезонки.
Сегодня, 09:05
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на четверг, 12 октября, состоялись два матча в рамках предсезонной подготовки НБА.

Бостон вместе со Святославом Михайлюком одержал победу над Филадельфией, а Сакраменто Алексея Леня проиграл Лейкерс.

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Михайлюк провел на площадке почти 19 минут, за которые набрал 15 очков, совершил шесть подборов и сделал две передачи.

Филадельфия - Бостон 101:112 (31:35, 28:32, 16:23, 26:22)

Филадельфия: Макси (17), Рид (10 + 7 подборов), Харрис (9), Беверли (4), Такер (0) - старт; Убре (18), Мелтон (10), Спрингер (10), Грин (8), Смит (6), Каунсил (4), Дьюк (3), Петрушев (2), Смарт (0), Бамба (0).

Бостон: Хаузер (15), Уайт (11), Холидей (11), Порзингис (11), Хорфорд (9) - старт; Притчард (17), Михайлюк (15), Кета (10), Гебриэл (4), Корнет (3), Дэвисон (2), Стивенс (2), Уолш (1), Бриссетт (1), Стюард (0), Бентон (0).

Лень получил восемь с половиной минут игрового времени. Украинец набрал два очка, совершил два подбора, сделал две передачи, один перехват и один блок-шот

Лейкерс - Сакраменто 109:101 (30:28, 20:23, 40:28, 19:22)

Лейкерс: Рассел (21+8 передач), Винсент (18), Хатимура (13), Принс (13+7 подборов), Хейс (5) - старт; Вуд (13), Льюис (7), Кристи (7), Фадж (4), Худ-Шифино (4), Каслтон (4+7 подборов), Ходж (0), Пиппен (0).

Сакраменто: Фокс (18), Барнс (15), Сабонис (10 + 16 подборов), Везенков (7), Хертер (3) - старт; Дуарте (10), Макги (8), Монк (6), Эдвардс (5), Лайлс (5), Форд (4), Митчелл (3), Джонс (3), Лень (2), Слоусон (2).

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