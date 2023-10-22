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Баскетбол

Экс-звезда НБА: Дончич не сможет обороняться даже против стойки для камеры

Можно с уверенностью сказать, что Кеньон Мартин - далеко не самый большой фанат лидера Далласа.
Вчера, 21:56
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Недавно ESPN опубликовал список ТОП-100 игроков будущего сезона НБА, который вызвал множество споров. К этим спорам присоединился бывший звездный форвард Денвера Кеньон Мартин.

Как сообщает BasketNews, отец новичка Клипперс считает, что Лука Дончич не заслуживает занимать четвертое место данного рейтинга.

"Он (Дончич) четвертый лучший игрок в НБА по этому списку и в разговорах о звании MVP. Но, по моему мнению, он даже не лучший игрок в своей команде", - сказал Мартин-старший на шоу Гилберта Аринаса "Gil`s Arena".

"Я вам гарантирую: поставьте их и дайте им сыграть один на один. Поставьте его против Кайри (Ирвинга). Возможно, он даже не сможет коснуться мяча. Если вы отдадите мяч Кайри первым, Лука не коснется мяча. Лука не сможет играть в защите даже против этой чертовой стойки для камеры".

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Напомним, что Лука Дончич получил легкое растяжение левой икроножной мышцы во время выездного матча предсезонки в Испании против Реала. Существует вероятность, что словенец будет вынужден пропустить стартовый матч нового сезона.

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