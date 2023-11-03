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Баскетбол

Вембаньяма повторил достижение ЛеБрона и Дюранта

Примечательно, что это произошло как раз в матче против Кей Ди.
Сегодня, 13:43
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялась встреча между Финиксом и Сан-Антонио.

Как и несколькими днями ранее, победу в матче одержала команда Грегга Поповича (132:121). Лучшим игроком поединка стал первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма, собравший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

Как сообщает ClutchPoints, Вембаньяма стал лишь третьим тинейджером в истории НБА, которому удалось оформить 35+ очков, 10+ подборов и 2+ блок-шота за матч.

До новичка Сперс это удалось сделать лишь ЛеБрону Джеймсу и Кевину Дюранту, который противостоял Вембаньяме в этой игре.

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К тому же, Виктор присоединился к легенде Сан-Антонио Дэвиду Робинсону в качестве игрока, который набрал 100+ очков в своих первых пяти матчах в НБА - на счету француза 103 балла.

А 38 очков в матче против Санз позволили ему занять третье место по результативности среди новичков в истории САС. Только "Адмирал" Робинсон набирал больше (41 и 39 очков в 1990 году).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс кевин Дюрант Сан-Антонио Сперс

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