Дончич - об Ирвинге: До матча с Пеликанс он сказал, что устал - это была х*рня

После того, как Кайри Ирвинг перешел в Даллас минувшей зимой, Маверикс не сумели попасть в постсезон.

Но в нынешнем сезоне для техасской команды все идет очень даже удачно, и не в последнюю очередь благодаря дуэту Кайри и Луки Дончича.

В победной игре против Нового Орлеана (136:124) они на двоих набрали 65 очков, а Ирвинг стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

После матча Дончич рассказал забавную историю о том, как не стоит верить всему, что говорит Кайри.

"Перед игрой он сказал мне, что устал. Так что, это была, как вы говорите ЧС (чушь собачья, в оригинале - BS, bullsh*t). Это (указывая на сокращение ругательства) специально, чтобы меня не оштрафовали", - цитирует словенца ClutchPoints.

“He said he was tired before the game. So that was, how do you say it… BS. So I don’t get fined.”



Luka Doncic on Kyrie Irving’s 35-point game vs. the Pelicans yesterday 🤣



(via @sixfivelando)pic.twitter.com/42IlsYGciH