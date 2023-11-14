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Дончич - об Ирвинге: До матча с Пеликанс он сказал, что устал - это была х*рня

Не стоит верить всему, что говорит Кайри.
Сегодня, 01:05
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

После того, как Кайри Ирвинг перешел в Даллас минувшей зимой, Маверикс не сумели попасть в постсезон.

Но в нынешнем сезоне для техасской команды все идет очень даже удачно, и не в последнюю очередь благодаря дуэту Кайри и Луки Дончича.

В победной игре против Нового Орлеана (136:124) они на двоих набрали 65 очков, а Ирвинг стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

После матча Дончич рассказал забавную историю о том, как не стоит верить всему, что говорит Кайри.

"Перед игрой он сказал мне, что устал. Так что, это была, как вы говорите ЧС (чушь собачья, в оригинале - BS, bullsh*t). Это (указывая на сокращение ругательства) специально, чтобы меня не оштрафовали", - цитирует словенца ClutchPoints.

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Лука Дончич проводит очень результативный старт сезона: 32,6 очка, 8,4 подбора и 8,5 передач набирает словенец в среднем за матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс Новый Орлеан Пеликанс Лука Дончич

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