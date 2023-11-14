Лидер Индианы признался, что баскетбольный симулятор помогает ему развивать навыки

Современное поколение игроков не стесняется признаваться, что играет в баскетбольный симулятор NBA 2K.

Одним из них является разыгрывающий Индианы Тайриз Халибертон. Но он пошел еще дальше - 23-летний американец рассказал, как игра помогает ему развивать игровые навыки, которые он использует уже на паркете.

"Честно говоря, большая часть моих знаний об игре пришла из видеоигр. Когда ты играешь в 2K и ставишь камеру под таким углом, что можешь видеть все впереди себя - вот так иногда я себе все и представляю во время матчей", - цитирует Халибертона ClutchPoints.

"Сейчас для меня самый большой вызов - это найти баланс между набором очков и раздачей ассистов. Вероятно, существует мир, в котором я реально мог бы отдавать в среднем 15 передач. Есть мир, где я могу набирать в среднем 25 очков. Что ж, я пытаюсь найти сочетание того и другого".

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В девяти матчах нынешнего сезона Тайриз Халибертон набирал в среднем 23,8 очка, 3,9 подбора и 12,2 передачи. Индиана идет третьей на Востоке с балансом побед 6-4.

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