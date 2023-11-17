НБА: Майами обыграл Бруклин, Голден Стэйт уступил Оклахоме

В ночь на пятницу, 17 ноября, состоялись два матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Майами - Бруклин 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32)

Майами: Батлер (36), Д. Робинсон (26), Адебайо (20 + 7 подборов), Хайсмит (6), Лаури (3) – старт; Хакес (10), Ричардсон (8), Лав (7 + 9 подборов), Калеб Мартин (6).

Бруклин: Бриджес (23 + 7 подборов), Клэкстон (16), К. Джонсон (16), Финни-Смит (11), Динуидди (10 + 7 передач) – старт; Уокер (23),Смит (5), О'Нил (5), Уотфорд (4), Шарп (2).

Голден Стэйт - Оклахома 109:128 (24:39, 36:28, 25:27, 24:34)

Голден Стєйт: Куминга (21+6+2), Пол (15+3+8), Луни (13+11+1), Подземские (23+8+3), Муди (12+4+1), Виггинс ( 12+6+2), Шарич (12+3+4), Томпсон (5+2+3), Джозеф (3+2+2), Сантос (3+2+2), Пейтон (1+1)

Оклахома: Гилджес-Александер (24+2+7), Джо (23+5), Гидди (19+6+1), Уильямс (16+3+5), Холмгрен (16+3+5), Уоллес (10) +2+4), Уильямс (6+5+3), Дорт (5+2), Мичич (5+2+7), Виггинс (5+2+1), Уильямс Дж. (2+3+1)

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