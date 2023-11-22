Портленд отправил Скута Хендерсона в G-Лигу

Там третий пик драфта-2023 будет готовиться к возвращению после восстановления от травмы.

Новичок Портленда Скут Хендерсон ближайшее время проведет в Рип Сити Ремикс, фарм-клубе Трэйл Блэйзерс из G-Лиги, сообщает ESPN.

По информации источника, это было сделано для того, чтобы третий пик драфта-2023 вернулся в подходящую физическую форму для выступлений в НБА, восстановившись от травмы.

В начале ноября Хендерсон получил растяжение связок правого голеностопа и ушиб кости. Ожидалось, что он пропустит две-три недели.

В нынешнем сезоне 19-летний разыгрывающий набирал в среднем 8,8 очка, 2,2 подбора и 4,6 передачи в пяти матчах.

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На данный момент Портленд идет четырнадцатым на Западе, имея восьмиматчевую серию поражений и баланс побед 3-11.

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