Джерси Вембаньямы, в которой тот дебютировал в НБА, была продана за рекордную сумму

Во вторник, 21 ноября, джерси первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы, которую он носил в своей дебютной игре за Сан-Антонио в прошлом месяце, была выставлена ​​на аукционе Sotheby’s.

Начальная цена на экипировку была выставлена на уровне 80 тысяч долларов. В итоге победитель аукциона отдал за майку француза 762 тысячи, что практически в десять раз больше первоначальной стоимости, сообщает BasketNews.

Это стало новым рекордом для майки новичка НБА. Для сравнения, джерси с дебюта Зайона Уильямсона в 2020 году была продана всего за 80 400 долларов.

По информации источника, джерси Вембаньямы стала главным лотом на онлайн-аукционе, заполненном спортивными предметами в рамках начала многолетнего партнерства НБА и Sotheby's.

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Партнерство будет включать в себя несколько онлайн-аукционов, приуроченных к специальным мероприятиям, а также к некоторым играм регулярного сезона.

В этом году также пройдут две продажи памятных вещей из Матча всех звезд и Финальной серии.

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