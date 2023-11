ЛеБрон - первый игрок в истории НБА, набравший 39 тысяч очков в регулярке

Минувшей ночью в рамках внутрисезонного турнира НБА Лейкерс разгромили Юту со счетом 131:99.

Звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс за 24 минуты на паркете набрал 17 очков, 7 подборов и 9 передач. Одно из его попаданий стало историческим.

Как сообщает официальный сайт НБА, ЛеБрон стал первым игроком в истории лиги, кому удалось преодолеть планку в 39 тысяч набранных очков в регулярке.

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA

With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF