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Баскетбол

ЛеБрон - первый игрок в истории НБА, набравший 39 тысяч очков в регулярке

"Король" записал себе в актив еще одно историческое достижение, которое в ближайшее время вряд ли кто-то сможет превзойти.
Сегодня, 15:54
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках внутрисезонного турнира НБА Лейкерс разгромили Юту со счетом 131:99.

Звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс за 24 минуты на паркете набрал 17 очков, 7 подборов и 9 передач. Одно из его попаданий стало историческим.

Как сообщает официальный сайт НБА, ЛеБрон стал первым игроком в истории лиги, кому удалось преодолеть планку в 39 тысяч набранных очков в регулярке.

Напомним, что по ходу прошлого сезона 38-летний форвард побил, казалось, вечный рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в рамках регулярки.

Ранее стало известно, что Портленд отправил Скута Хендерсона в фарм-клуб из G-Лиги для набора физической формы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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