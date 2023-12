Симмонсу сделали эпидуральную инъекцию для решения его проблем со спиной

Один из лидеров Бруклина Бен Симмонс не сможет вернуться на паркет в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 27-летний баскетболист по-прежнему испытывает проблемы с нижней частью спины.

По информации источника, Симмонсу сделали эпидуральную инъекцию, чтобы помочь ему в восстановлении. Его состояние будет повторно оценено через две недели.

