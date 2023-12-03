Симмонсу сделали эпидуральную инъекцию для решения его проблем со спиной

Баскетболист будет вынужден пропустить еще некоторое время.

Один из лидеров Бруклина Бен Симмонс не сможет вернуться на паркет в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 27-летний баскетболист по-прежнему испытывает проблемы с нижней частью спины.

По информации источника, Симмонсу сделали эпидуральную инъекцию, чтобы помочь ему в восстановлении. Его состояние будет повторно оценено через две недели.

Nets say Ben Simmons received an epidural injection to aid in recovery from lower back and will be re-evaluated in two weeks. Simmons has been out since Nov. 6. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2023

Нетс заявили, что игрок "продолжит лечение и укрепляющие упражнения, постепенно увеличивая баскетбольную активность", прежде чем пройти повторное обследование.

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Таким образом не стоит ожидать Бена на площадке раньше Роджества. Напомним, что Симмонс не выходит на паркет с 6 ноября.

В шести играх этого сезона трехкратный участник Матча всех звезд набирал в среднем 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 передачи. На данный момент Бруклин занимает девятое место на Востоке, имея баланс побед 10-9.

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