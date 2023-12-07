НБА: Голден Стэйт обыграл Портленд, Торонто уступил Майами
В ночь на четверг, 7 декабря, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 6 декабря
Вашингтон – Филадельфия 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32)
Вашингтон: Пул (23), Джонс (20 + 8 передач), Гэффорд (18), Кузма (16 + 7 передач), Авдия (8 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Кисперт(16), Кулибали (14), Галлинари (7), Мускала (4), Батлер (0).
Филадельфия: Эмбиид (50 + 13 подборов + 7 передач + 6 потерь), Макси (26 + 7 передач), Мелтон (19), Батюм (9), Харрис (6) – старт; Убре (12),Беверли (5), М-с Моррис (4), Рид (0), Ковингтон (0).
Детройт – Мемфис 102:116 (29:31, 27:21, 28:30, 18:34)
Детройт: Богданович (22 + 7 передач), Дюрен (17 + 11 подборов),Каннингем (16 + 10 передач + 5 потерь), Хэйс (12), Стюарт (9 + 7 подборов) – старт; Айви (9), Ливерс (5), Томпсон (5), Уайзмен (4),Беркс (3), Сассер (0).
Мемфис: Бэйн (49 + 8 передач), Джарен Джексон (24), Роуз (4 + 5 потерь),Родди (4), Бийомбо (2 + 11 подборов) – старт; Науэлл (12),Кончар (9 + 7 подборов), Альдама (7), В. Уильямс (3), Тиллман(2), Гильярд (0), З. Уильямс (0), Лофтон (0).
Кливленд – Орландо 121:111 (37:20, 28:32, 34:34, 22:25)
Кливленд: Митчелл (35 + 7 подборов + 6 передач), Гарлэнд (26 + 9 передач),Струс (17 + 6 передач), Э. Мобли (16), Аллен (8 + 11 подборов) – старт; Ньянг (10), Уэйд (8), Томпсон (1), Окоро (0).
Орландо: Банкеро (42), Ф. Вагнер (14 + 9 передач), Блэк (11), Битадзе (6),Саггс (0) – старт; Энтони (19 + 7 подборов), М. Вагнер (11), Г. Харрис (8), Инглс (0), Хьюстан (0).
Миннесота – Сан-Антонио 102:94 (25:22, 21:31, 25:18, 31:23)
Миннесота: Конли (18), Эдвардс (17 + 7 подборов + 6 передач), Гобер (16 + 20 подборов), Таунс (14 + 10 подборов + 6 потерь), Александер-Уокер (7) – старт; Рид (15 + 9 подборов), Браун (8), Андерсон (7 + 4 блок-шота), Милтон (0).
Сан-Антонио: Васселл (22), К. Джонсон (21 + 10 подборов), Вембаньяма (12 + 10 подборов), Коллинз (12 + 8 подборов), Осман (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Макдермотт (11), Сохан (6), Джонс (4),Шэмпени (0), Брэнэм (0).
Торонто – Майами 103:112 (32:37, 34:27, 18:23, 19:25)
Торонто: Сиакам (30 + 6 передач), Ануноби (23 + 8 подборов + 6 передач),Барнс (12 + 11 подборов), Шредер (9), Пелтль (2 + 4 блок-шота) – старт; Трент (15), Ачиува (9), Флинн (3), Буше (0), Портер (0).
Майами: Калеб Мартин (24 + 12 подборов), Д. Робинсон (21 + 7 передач),Батлер (19 + 8 передач), О. Робинсон (15 + 12 подборов), Лаури(3) – старт; Хакес (15), Лав (8), Ричардсон (7), Йович (0).
Атланта – Бруклин 113:114 (33:31, 23:22, 26:28, 31:33)
Атланта: Янг (30 + 9 передач + 5 потерь), Бей (21 + 7 подборов), Хантер(14), Мюррэй (13 + 10 подборов + 9 передач), Капела (9 + 12 подборов) – старт; Богданович (20), Мэттьюз (4), Оконгву (2 + 9 подборов), Мэтьюз (0).
Бруклин: Бриджес (32 + 6 передач), К. Джонсон (17), Динуидди (13), Томас(6 + 5 потерь), Клэкстон (4 + 10 подборов) – старт; Финни-Смит(15), Смит (13), Шарп (8 + 10 подборов), О'Нил (6).
Чикаго – Шарлотт 111:100 (27:24, 21:20, 35:20, 28:36)
Чикаго: Дерозан (29), Вучевич (20 + 12 подборов), Уайт (19 + 9 подборов),Карузо (12), Уильямс (8 + 9 подборов) – старт; Досунму (8),Драммонд (7 + 9 подборов), Крэйг (6), Филлипс (2), Картер (0),Терри (0).
Шарлотт: Хэйворд (27 + 5 потерь), Розир (25 + 7 передач), Бриджес (16 + 8 подборов), Миллер (12), Ричардс (6 + 11 подборов) – старт;Вашингтон (9), Макгауэнс (5), Смит (0).
Хьюстон – Оклахома-Сити 110:101 (32:22, 23:28, 25:24, 30:27)
Хьюстон: Брукс (23), Шенгюн (21 + 7 передач), Грин (15 + 7 подборов),Ванвлит (11 + 9 передач), Смит (6 + 18 подборов) – старт; А. Холидэй (22), Исон (9 + 8 подборов), Буллок (3), Тэйт (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 6 передач + 6 перехватов), Джейлен Уильямс (13), Гидди (8 + 6 передач), Дорт (4), Холмгрен (4 + 6 блок-шотов) – старт; Уиггинс (11), Мэнн (10), К. Уильямс (8),Уоллес (5), Джо (3), Джейлин Уильямс (2).
Даллас – Юта 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23)
Даллас: Дончич (40 + 10 подборов + 11 передач), Ирвинг (26), Д. Джонс(12), Лайвли (10), Экзам (5 + 7 передач) – старт; Хардуэй (17),Сет Карри (10), Харди (8), Проспер (6), Пауэлл (4), Лоусон (4), М-ф Моррис (3), Холмс (2).
Юта: Агбаджи (21), Коллинз (10 + 8 подборов), Юртсевен (8 + 9 подборов), Джордж (7 + 11 передач + 5 потерь), Фонтеккьо (7) – старт; Хортон-Такер (11), Хендрикс (10), Данн (8), Секстон (7),Кесслер (6 + 8 подборов), Шаманич (2).
Голден Стэйт – Портленд 110:106 (22:26, 26:29, 34:31, 28:20)
Голден Стэйт: Карри (31), Томпсон (11), Др. Грин (10 + 9 подборов + 9 передач),Уиггинс (9), Луни (6 + 9 подборов) – старт; Шарич (13), Куминга(13), Муди (12), Подземски (3), Пол (2 + 6 передач).
Портленд: Саймонс (28), Шарп (26), Рит (10), Камара (6 + 13 подборов), Брогдон (0) – старт; Уокер (12), Тайбулл (9), Хендерсон (9), Мюррэй (6).
Клипперс – Денвер 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20)
Клипперс: Джордж (25 + 8 подборов), Харден (20 + 11 передач), Ленард(17), Зубац (10 + 9 подборов), Мэнн (2) – старт; Пауэлл (17), Уэстбрук (9 + 8 подборов), Тайс (8 + 10 подборов), Браун (3).
Денвер: Дж. Мюррэй (23 + 6 передач), Йокич (22 + 15 подборов + 9 передач), Портер (18 + 9 подборов), Гордон (8), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Джексон (14), К. Браун (8), Джордан (4), Уотсон (2), Стротер (0).
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