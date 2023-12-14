НБА: Милуоки победили Индиану благодаря топ-игре Янниса, Сан-Антонио проиграл Лейкерс

В рамках регулярного сезона НБА в ночь с 13 на 14 декабря прошло 9 матчей.

Среди событий стоит выделить топ-перформанс Янниса Антетокумпо, набравшего 64 очка и игру Сан-Антонио Виктора Вембаньямы против Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Вашингтон - Нью-Орлеан 122:142

Вашингтон: Кузма (27 + 7 подборов), Гэффорд (13), Авдия (13 + 7 передач), Пул (11 + 5 потерь), Джонс (6), Кулибали (16), Кисперт (12), Галлинари (9), Батлер (8), Болдуин (5), Гилл (2), Мускала (0).

Нью-Орлеан: Ингрэм (40), Макколлум (22 + 6 передач), Валанчюнас (16 + 18 подборов), Джонс (6), Дэниэлс (2), Мерфи (27), Маршалл (16 + 7 передач), Альварадо (7), Робинсон-Эрл (2), Хоукинс (2), Зеллер (2), Льюис (0).

Детройт - Филадельфия 112:129

Детройт: Богданович (33), Каннингем (21 + 7 передач), Томпсон (10 + 8 подборов), Хэйс (6 + 6 передач), Стюарт (4), Уайзмен (10), Сассер (8), Айви (7), Нокс (7), Беркс (3), Ливерс (2).

Филадельфия: Эмбиид (41 + 11 подборов), Харрис (21 + 7 подборов), Мелтон (10), Макси (9 + 9 передач), Батюм (5), Убре (17), Спрингер (5), Рид (5), Ковингтон (5), М-с Моррис (4 + 8 подборов), Беверли (3), Мартин (2), Бамба (2), Хауз (0), Коркмаз (0).

Торонто - Атланта 135:128

Торонто: Сиакам (33 + 7 подборов + 7 передач), Барнс (27 + 10 подборов + 6 передач), Ануноби (22), Шредер (17 + 7 передач), Пелтль (15 + 13 подборов + 6 передач), Трент (12), Ачиува (7 + 7 подборов), Буше (2), Флинн (0 + 8 передач).

Атланта: Янг (35 + 17 передач + 5 потерь), Мюррэй (20), Капела (17 + 10 подборов), Бей (12 + 10 подборов), Мэттьюз (5), Богданович (20), Оконгву (13 + 8 подборов), Мэтьюз (6).

Майами - Шарлотт 115:104

Майами: Д. Робинсон (23), Лаури (17), Батлер (15 + 10 передач), Калеб Мартин (9), О. Робинсон (6), Хакес (17 + 8 передач), Кэйн (14), Брайант (11 + 9 подборов), Лав (3 + 9 подборов).

Шарлотт: Розир (28 + 7 передач), Хэйворд (20 + 7 передач), Бриджес (19), Миллер (18 + 5 потерь), Ричардс (6 + 10 подборов + 4 блок-шота), Макгауэнс (7), Смит (6), Тор (0), Вашингтон (0).

Сан-Антонио - Лейкерс 119:122

Сан-Антонио: Вембаньяма (30 + 13 подборов + 6 блок-шотов + 5 потерь), К. Джонсон (28 + 8 передач), Брэнэм (19), Васселл (13), Сохан (5 + 8 подборов), Коллинз (10), Джонс (6), Осман (5 + 7 подборов), Макдермотт (3), Шэмпени (0).

Лейкерс: Дэвис (37 + 10 подборов), Принс (17), Хатимура (13 + 7 подборов), Расселл (12 + 10 передач), Реддиш (10), Ривз (15 + 8 передач), Вуд (9), Хэйс (4), Кристи (3), Вандербилт (2).

Милуоки - Индиана 140:126

Милуоки: Я. Адетокумбо (64 + 14 подборов), Лиллард (21 + 6 передач + 5 потерь), Миддлтон (14 + 9 подборов + 7 передач), Бизли (7), Б. Лопес (6 + 6 блок-шотов), Портис (19), Боучэмп (6), Джексон (2), Пэйн (1), Р. Лопес (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).

Индиана: Халибертон (22 + 7 передач), Тернер (22 + 9 подборов), Б. Браун (9 + 8 подборов + 9 передач), Хилд (7), Топпин (5 + 7 подборов), Матурин (14), Несмит (12), Джексон (9), Макконнелл (9), Шеппард (8), Нвора (5), Уокер (3), Тшибве (1).

Хьюстон - Мемфис 117: 104

Хьюстон: Смит (20 + 10 подборов), Ванвлит (11 + 9 передач), Брукс (11), Шенгюн (9 + 10 подборов), Грин (8), Исон (25 + 14 подборов), Тэйт (10 + 7 подборов), Грин (9), А. Холидэй (6), Буллок (6), Лэндейл (2).

Мемфис: Джарен Джексон (44 + 7 подборов), Роуз (19 + 6 передач), В. Уильямс (10 + 7 подборов), Родди (9), Бийомбо (3) – старт; Альдама (7), З. Уильямс (5), Ларэвиа (4), Гильярд (3), Науэлл (0), Кончар (0).

Юта - Нью-Йорк 117:113

Юта: Секстон (26 + 7 передач), Маркканен (23 + 8 подборов), Фонтеккьо (15), Олиник (9 + 10 подборов + 8 передач), Джордж (0), Хортон-Такер (15), Данн (10 + 7 передач), Кесслер (9 + 8 подборов), Агбаджи (5), Хендрикс (5), Юртсевен (0).

Нью-Йорк: Рэндл (32 + 12 подборов + 6 передач), Брансон (23 + 7 подборов + 8 передач), Дивинченцо (21 + 7 подборов), Барретт (9), Симс (4), Куикли (15), Хартенштайн (7), Граймс (2), Харт (0).

Финикс - Бруклин 112:116

Финикс: Букер (34 + 12 передач), Дюрэнт (27), Нуркич (15 + 22 подбора), Бил (14), Мету (8), Литтл (10 + 7 подборов), Гудвин (2), Бэйтс-Диоп (2), Юбэнкс (0), Ватанабе (0).

Бруклин:Томас (24), Бриджес (21), Динуидди (16 + 8 подборов + 7 передач), К. Джонсон (15), Клэкстон (14 + 7 подборов), Финни-Смит (8), О'Нил (8), Уотфорд (7), Шарп (3).

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