НБА: Бостон без Михайлюка уничтожил Клипперс, Голден Стэйт обыграл Портленд
В ночь на воскресенье, 24 декабря, состоялись 13 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Нью-Йорк – Милуоки 111:130 (27:36, 27:26, 33:38, 24:30)
Нью-Йорк: Брансон (36 + 7 передач), Рэндл (26 + 8 подборов), Барретт (13 + 7 подборов), Хартенштайн (12 + 13 подборов), Дивинченцо (11) – старт; Куикли (7), Харт (2), Граймс (2), Гибсон (2), Топпин (0),Скапинцев (0), Макбрайд (0), Арчидиаконо (0), Браун (0).
Милуоки: Адетокумбо (28 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь),Миддлтон (20), Лиллард (19 + 9 подборов + 7 передач), Бизли(19), Б. Лопес (5) – старт; Портис (23 + 11 подборов), Пэйн (8),Коннотон (8 + 8 подборов), Джексон (0), Ливингстон (0), Боучэмп(0), Грин (0).
Клипперс – Бостон 108:145 (21:28, 30:40, 30:38, 27:39)
Клипперс: Джордж (21), Зубац (16 + 10 подборов), Харден (14 + 9 передач),Коффи (2), Мэнн (0) – старт; Тайс (15), Бостон (13), Уэстбрук (12),Пауэлл (7), Браун (6), Хайлэнд (2).
Бостон: Тейтум (30), Браун (24), Холидэй (20 + 7 передач), Уайт (18),Хорфорд (6 + 7 подборов) – старт; Кета (14 + 12 подборов),Бриссетт (12), Притчард (9), Стивенс (4), Питерсон (3), Хаузер (3),Бэнтон (2), Дэвисон (0).
Индиана – Орландо 110:117 (27:36, 32:37, 33:20, 18:24)
Индиана: Халибертон (29 + 14 передач), Тернер (24 + 7 подборов + 4 блок-шота), Хилд (20 + 7 подборов), Нембард (17), Топпин (3) – старт;Смит (11), Несмит (3), Матурин (2), Макконнелл (1), Джексон (0).
Орландо: Банкеро (34 + 7 подборов), Ф. Вагнер (24), Г. Харрис (15), Блэк (8),Картер (4 + 8 подборов) – старт; Энтони (12), М. Вагнер (9),Хьюстан (6), Айзек (4), Битадзе (1).
Шарлотт – Денвер 95:102 (27:25, 33:29, 9:30, 26:18)
Шарлотт: Бриджес (22 + 8 подборов), Ричардс (12 + 15 подборов), Хэйворд(8), Смит (4 + 8 передач), Миллер (4) – старт; Вашингтон (20 + 8 подборов), Смит (19), Коди Мартин (6), Макгауэнс (0), Менса (0).
Денвер: Портер (22), Дж. Мюррэй (20 + 12 подборов), Йокич (18 + 10 подборов + 9 передач), Гордон (14), Колдуэлл-Поуп (3 + 4 блок-шота) – старт; К. Браун (11 + 7 подборов), Стротер (10), Уотсон(2), Джексон (2), Ннаджи (0).
Новый Орлеан – Хьюстон 104:106 (24:26, 27:21, 33:32, 20:27)
Новый Орлеан: Уильямсон (28 + 8 подборов), Ингрэм (19), Макколлум (13),Валанчюнас (10 + 11 подборов + 6 потерь), Джонс (6) – старт;Мерфи (14), Маршалл (6), Робинсон-Эрл (4), Альварадо (4),Дэниэлс (0).
Хьюстон: Шенгюн (37 + 11 подборов + 6 передач), Смит (26 + 11 подборов), Ванвлит (10), Грин (9 + 6 потерь), Брукс (5) – старт; Исон (8), А. Холидэй (5), Томпсон (2), Тэйт (2), Грин (2).
Торонто – Юта 119:126 (34:31, 37:24, 27:30, 21:41)
Торонто: Барнс (32 + 14 подборов + 7 передач), Ануноби (19), Сиакам (19 + 9 подборов + 6 передач), Шредер (11 + 7 передач), Пелтль (2) – старт; Трент (16), Буше (9), Ачиува (8), Флинн (3 + 6 передач).
Юта: Маркканен (30 + 9 подборов), Секстон (16), Коллинз (10), Данн (8 + 8 подборов + 13 передач), Олиник (7 + 7 передач) – старт;Кларксон (30 + 6 передач), Кесслер (10 + 8 подборов), Агбаджи(9), Фонтеккьо (6).
Атланта – Мемфис 119:125 (32:25, 28:25, 33:40, 26:35)
Атланта: Янг (30 + 13 передач), Мюррэй (26), Капела (20 + 12 подборов),Бей (14), Мэтьюз (0) – старт; Богданович (16), Оконгву (10 + 7 подборов), Ланди (3).
Мемфис: Бэйн (37 + 6 передач), Морэнт (30 + 11 передач), Джарен Джексон (20), Бийомбо (8 + 11 подборов), В. Уильямс (5 + 11 подборов) – старт; З. Уильямс (8), Тиллман (6), Альдама (6),Кончар (5).
Бруклин – Детройт 126:115 (32:21, 33:35, 33:26, 28:33)
Бруклин: Бриджес (29 + 7 передач), Томас (20), К. Джонсон (18), Динуидди(14 + 7 передач), Клэкстон (11 + 7 подборов) – старт; Шарп (11),Финни-Смит (10), Смит (6), О'Нил (5), Уилсон (2), Уотфорд (0),Джайлз (0).
Детройт: Айви (23 + 7 передач), Каннингем (22 + 6 передач), Стюарт (20),Богданович (19 + 8 подборов), Томпсон (7) – старт; Нокс (14),Беркс (5), Бэгли (5), Харрис (0), Сассер (0).
Оклахома-Сити – Лейкерс 120:129 (39:36, 20:35, 32:36, 29:22)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 7 передач), Джейлен Уильямс (28),Холмгрен (19 + 10 подборов), Дорт (8), Уоллес (5) – старт; К. Уильямс (11), Джо (7), Дженг (5), Бертанс (3), Уиггинс (0),Джейлин Уильямс (0), Сарр (0).
Лейкерс: Джеймс (40 + 7 подборов + 7 передач), Дэвис (26 + 11 подборов + 7 передач), Принс (10), Реддиш (4 + 7 передач), Вандербилт(2) – старт; Хатимура (21), Расселл (15), Ривз (11 + 9 передач),Хэйс (0).
Чикаго – Кливленд 95:109 (30:32, 26:25, 16:25, 23:27)
Чикаго: Дерозан (21 + 8 передач), Вучевич (20 + 12 подборов), Уайт (17 + 7 передач), Уильямс (13), Карузо (10) – старт; Терри (6), Досунму(4), Картер (3), Драммонд (1).
Кливленд: Струс (26 + 7 передач), Портер (19 + 7 подборов + 8 передач),Аллен (19 + 17 подборов + 7 передач), Окоро (12), Уэйд (11 + 7 подборов) – старт; Ньянг (7), Джонс (6), Томпсон (6), Бэйтс (3).
Даллас – Сан-Антонио 144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33)
Даллас: Дончич (39 + 12 подборов + 10 передач), Хардуэй (23), Экзам (20 + 7 подборов), Г. Уильямс (14), Д. Джонс (11) – старт; Лоусон (17 + 7 подборов), Пауэлл (14), Харди (6), Браун (0), Деннис (0),Проспер (0).
Сан-Антонио: Сохан (23 + 9 подборов), Коллинз (14), Брэнэм (12), Шэмпени(12), Васселл (9) – старт; К. Джонсон (16), Мамукелашвили (14),Джонс (9), Уэсли (5), Осман (3), Сиссоко (2), Макдермотт (0),Грэм (0).
Голден Стэйт – Портленд 126:106 (23:30, 34:16, 32:31, 37:29)
Голден Стэйт: Томпсон (28), Карри (27), Подземски (15 + 10 подборов + 7 передач), Куминга (11), Луни (6 + 11 подборов + 7 передач) – старт; Джексон-Дэвис (13), Муди (11), Шарич (8), Робинсон (3),Гаруба (3), Сантос (2), Пол (2 + 11 передач), Джозеф (0).
Портленд: Саймонс (25), Брогдон (17 + 12 передач), Грант (17), Эйтон (13),Камара (6) – старт; Хендерсон (12), Уокер (5), Тайбулл (5),Уэйнрайт (3), Мюррэй (2), Мэйс (1), Рит (0), Рупер (0).
Сакраменто – Миннесота 98:110 (20:28, 27:31, 23:22, 28:29)
Сакраменто: Фокс (27 + 6 передач), Мюррэй (20 + 7 подборов), Сабонис (17 + 10 подборов + 10 передач), Барнс (12), Хертер (2) – старт; Лайлс(10 + 7 подборов), Макги (7), Дуарте (3), Везенков (0), Эллис (0),Эдвардс (0), Джонс (0).
Миннесота: Эдвардс (34 + 10 передач + 5 потерь), Гобер (21 + 17 подборов),Макдэниэлс (20), Конли (12 + 7 подборов + 9 передач), Андерсон(10) – старт; Рид (6), Милтон (5), Александер-Уокер (2),Маклафлин (0), Браун (0).
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