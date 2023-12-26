Дончич быстрее всех действующих игроков НБА набрал 10 тысяч очков за карьеру

Словенец также стал шестым самым молодым баскетболистом, которому покорилась эта планка.

Звезда Далласа Лука Дончич отметился очередным феноменальным достижением.

В игре против Финикса словенский защитник пробил планку в 10 000 очков в НБА - до старта поединка ему не хватало 11 баллов. Чтобы набрать недостающее количество очков, Луке понадобилось провести на паркете 7 минут 8 секунд.

Как сообщает ESPN, Дончич набрал 10 000 очков в НБА за меньшее количество матчей, чем любой действующий игрок лиги - он сделал это в своей 358-й игре. По этому показателю он сравнялся с членом Зала славы Бобом МакАду, который занимает седьмое место в общем рейтинге.

Рекордсменом НБА является Уилт Чемберлен, которому хватило 236 матчей. Быстрее Дончича 10 тысяч очков набрали Майкл Джордан, Оскар Робертсон, Элджин Бэйлор, Карим Абдул-Джаббар и Джордж Гервин.

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В возрасте 24 лет и 300 дней Дончич стал шестым самым молодым игроком, набравшим 10 000 очков, после ЛеБрона Джеймса, Кевина Дюранта, Коби Брайанта, Кармело Энтони и Трейси МакГрэйди.

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