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Баскетбол

Дончич быстрее всех действующих игроков НБА набрал 10 тысяч очков за карьеру

Словенец также стал шестым самым молодым баскетболистом, которому покорилась эта планка.
Сегодня, 07:46
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Звезда Далласа Лука Дончич отметился очередным феноменальным достижением.

В игре против Финикса словенский защитник пробил планку в 10 000 очков в НБА - до старта поединка ему не хватало 11 баллов. Чтобы набрать недостающее количество очков, Луке понадобилось провести на паркете 7 минут 8 секунд.

Как сообщает ESPN, Дончич набрал 10 000 очков в НБА за меньшее количество матчей, чем любой действующий игрок лиги - он сделал это в своей 358-й игре. По этому показателю он сравнялся с членом Зала славы Бобом МакАду, который занимает седьмое место в общем рейтинге. 

Рекордсменом НБА является Уилт Чемберлен, которому хватило 236 матчей. Быстрее Дончича 10 тысяч очков набрали Майкл Джордан, Оскар Робертсон, Элджин Бэйлор, Карим Абдул-Джаббар и Джордж Гервин.

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В возрасте 24 лет и 300 дней Дончич стал шестым самым молодым игроком, набравшим 10 000 очков, после ЛеБрона Джеймса, Кевина Дюранта, Коби Брайанта, Кармело Энтони и Трейси МакГрэйди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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