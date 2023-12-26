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Баскетбол

"Отвратительно": тренер Голден Стэйт недоволен судейством в матче против Денвера

Никола Йокич в одиночку бросил практически столько же штрафных, сколько и все игроки Уорриорз за весь матч.
Сегодня, 09:15
Стив Керр и Стеф Карри / Getty Images
Стив Керр и Стеф Карри / Getty Images

Вечером понедельника, 25 декабря, в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Денвер одолел Голден Стэйт со счетом 120:114.

Во время пресс-конференции главный тренер Уорриорз Стив Керр высказался на тему судейства, которое не оставляло шансов стороне, которая оборонялась.

Керр критиковал тенденцию своей команды фолить на протяжении всего сезона. "Воины" занимают пятое место среди 30 команд лиги по количеству совершенных фолов. Но после поражения от Наггетс его гнев распространился на лигу и критику направления спорта.

"У меня нет проблем с самими судьями. У нас действительно хорошие судьи. У меня проблема с тем, как мы законодательно выводим защиту из игры. Это то, что мы делаем в НБА. То, как мы обучаем судей, мы даем возможность игрокам пробиваться к штрафной линии", - цитирует тренера The Athletic.

Во время матча Керр вступил в конфликт с судьями после нескольких фолов на Николе Йокиче, который бросил 18 штрафных. Для сравнения, все игроки ГСУ в сумме бросили 23 штрафных.

Источник: Getty Images

"Если бы я был болельщиком, я бы не стал смотреть вторую половину этой игры. Это было отвратительно. Это было просто подстрекательством судей к фолам, но судьи должны фиксировать эти фолы, потому что их так учат".

"Так что у меня реальная проблема с тем, как мы законодательно исключили защиту из игры в этой лиге. В этой лиге игроки очень умные. Они в полной мере используют преимущество - шествие к линии штрафных бросков. И на это противно смотреть".

Напомним, что в другом поединке игрового дня Лука Дончич установил историческое достижение, которое позволило Далласу обыграть на выезде Финикс.

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