Шай, Тейтум, ЛеБрон - в таком порядке: Винисиус отдыхает от футбола, посещая НБА
Несколькими днями ранее испанская Ла Лига ушла на зимние каникулы, которые продлятся до 2 января.
И пока все праздновали Рождество, Винисиус Жуниор решил слетать в США. Там вингер Реала, который продолжает восстанавливаться от травмы бедра, посетил несколько матчей НБА.
Бразилец сначала встретился со звездой Оклахомы Шаем Гилджес-Александером, затем - с лидером Бостона Джейсоном Тейтумом, а минувшей ночью он пересекся с великим ЛеБроном Джеймсом.
Со всей троицей он обменялся подарками: футболист дал им футболки сборной Бразилии со своим именем, а баскетболисты ответили ему презентом в виде джерси.
Напомним, что ранее мадридский Реал попытался договориться о трансфере экс-защитника Манчестер Сити, однако сам игрок отказался покидать свой нынешний клуб из-за финансового вопроса.
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