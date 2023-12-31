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Баскетбол

Дончич повторил достижение Робертсона 60-летней давности

Лука Мэджик снова демонстрирует невероятные статистические показатели.
Сегодня, 12:29
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Даллас на выезде обыграл Голден Стэйт со счетом 132:122.

Лучшим игроком встречи стала звезда Маверикс Лука Дончич, практически  оформивший трипл-дабл: 39 очков, 8 подборов и 10 передач.

Как сообщает NBA History, словенец стал лишь вторым игроком в истории лиги, кому удалось набирать в среднем 35+ очков, 8+ подборов и 10+ передач за месяц (минимум 10 матчей).

Этот рекорд был установлен Оскаром Робертсоном в 1960 году, также в декабре.

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Напомним, что соотечественник Луки Дончича Горан Драгич объявил о завершении карьеры. Победитель Евробаскета-2017 планирует провести прощальный матч в Словении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Оскар Робертсон Лука Дончич

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