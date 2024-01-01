Форвард Денвера, лицо которого покусал пес, вернулся к тренировкам

Форвард Денвера Аарон Гордон рассчитывает вернуться на паркет в ближайшем матче своей команды, сообщает ESPN.

Несколькими днями ранее появилась информация, что Гордон сильно пострадал от укусов пса, в частности ему наложили 21 шов на лицо и на бросковую правую руку. По этой причине он пропустил две игры.

"Я люблю собак. Я рос с собаками всю свою жизнь. Но поскольку мы так много в разъездах, о нем заботится мой отец. Поэтому я не могу воспитать его таким, каким он мне нужен. Но я чувствую себя хорошо. Все хорошо. А он - хороший мальчик. Он хороший пес", - сказал Аарон репортерам.

Сообщается, что 28-летний игрок уже вернулся к тренировкам и даже готов сыграть против Шарлотт. Этот поединок состоится в ночь на вторник, 2 января. Гордон попал в заявку на матч в статусе "под вопросом".

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В среднем Аарон Гордон набирает 13,6 очка и 6,9 подбора в составе действующих чемпионов НБА. На его счету 16 очков и 10 подборов в рождественской победе над Голден Стэйт со счетом 120–114.

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