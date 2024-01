Орландо Мэджик выведут из обращения игровой номер Шакила О'Нила

Орландо Мэджик собираются вывести из обращения игровой номер Шакила О'Нила, сообщает официальный сайт НБА.

В честь 35-летия основания клуба франшиза решила впервые в своей истории провести данную церемонию, которая пройдет 14 февраля.

Перед игрой против Оклахомы под крышу арены будет поднят баннер с 32-м номером, под которым выступал О'Нил.

In celebration of our 35th anniversary this season, we will officially retire jersey #32 in honor of Shaquille O’Neal during a postgame ceremony on Tuesday, February 13.



O’Neal becomes the first player in franchise history to have his number retired 🪄 pic.twitter.com/i5zk1b6IR9