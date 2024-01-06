Орландо Мэджик выведут из обращения игровой номер Шакила О'Нила

Орландо Мэджик собираются вывести из обращения игровой номер Шакила О'Нила, сообщает официальный сайт НБА.

В честь 35-летия основания клуба франшиза решила впервые в своей истории провести данную церемонию, которая пройдет 14 февраля.

Перед игрой против Оклахомы под крышу арены будет поднят баннер с 32-м номером, под которым выступал О'Нил.

In celebration of our 35th anniversary this season, we will officially retire jersey #32 in honor of Shaquille O’Neal during a postgame ceremony on Tuesday, February 13.



O’Neal becomes the first player in franchise history to have his number retired 🪄 pic.twitter.com/i5zk1b6IR9 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 5, 2024

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"Когда кто-то спрашивает, кто был первым игроком, официально поместившим Орландо Мэджик на карту, ответ прост – Шакил О’Нил", – сказал генеральный директор клуба Алекс Мартинс.

"Он поднял эту франшизу на новую высоту, как на площадке, так и за ее пределами, и его наследие до сих пор ощущается в нашей организации".

Выбранный под первым общим пиком на драфте НБА 1992 года, Шакил О’Нил провел четыре сезона в составе Орландо (1992-1996).

За Мэджик он провел 295 игр регулярного сезона (293 в стартовом составе), набирая в среднем 27,2 очка, 12,5 подбора, 2,4 передачи за матч.

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