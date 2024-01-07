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Баскетбол

НБА позволила Дрэймонду Грину вернуться к тренировкам Голден Стэйт

Форвард "воинов" вскоре вернется на паркет, пропустив двенадцать матчей по своей вине.
Сегодня, 16:17
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images

НБА на своем официальном сайте объявила, что Дрэймонд Грин получил разрешение вернуться к тренировкам Голден Стэйт.

В лиге заявили, что Грин "продемонстрировал свою приверженность приведению своего поведения в соответствие со стандартами, ожидаемыми от игроков НБА" во время своего отстранения.

Он встретился с психологом, а также провел несколько совместных встреч с представителями лиги, Уорриорз и Национальной ассоциации баскетболистов. Эти встречи будут продолжаться на протяжении всего сезона.

Грин был отстранен на неопределенный срок после того, как он нанес удар в лицо центровому Финикса Юсуфу Нуркичу во время матча 13 декабря.

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Форвард Уорриорз признал, что у него есть определенные проблемы, с которыми ему нужно разобраться. В результате отстранения он пропустил двенадцать игр сезона-2023/24. Без него "воины" выиграли семь матчей.

Прошлым летом Дрэймонд Грин согласился на новую сделку с Голден Стэйт на четыре года и 100 миллионов долларов. Из-за дисквалификации он потерял 1,9 миллиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин

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