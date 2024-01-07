Персонал Далласа получит 35 миллионов долларов в качестве бонусов после продажи франшизы

Марк Кьюбан вместе с новыми владельцами клуба решили отблагодарить сотрудников за их работу.

Персонал Даллас Маверикс получит в сумме 35 миллионов долларов в качестве бонусов в результате продажи организации.

Как сообщает The Athletic, таким образом Марк Кьюбан и новые владельцы техасцев семьи Адельсон и Дюмон решили отблагодарить сотрудников клуба за их работу.

"В знак благодарности за всю вашу тяжелую работу и за то, что вы сделали Мавс потрясающей организацией, каждый из вас получит бонус от меня и семей Адельсон и Дюмон", - говорится в заявлении Кьюбана.

"Я рад продолжить нашу работу по превращению Маверикс в лучшую команду во всем спорте".

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Напомним, что в конце декабря 2023 года совет управляющих НБА одобрил продажу Марком Кьюбаном контрольного пакета акций Далласа семьям Адельсон и Дюмон за чуть более 4 миллиарда.

При этом Кьюбан договорился о том, что он сохранит за собой контроль над баскетбольными операциями команды.

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