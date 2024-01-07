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Яннис - о поражении от Хьюстона: Всем в Милуоки нужно стать лучше

Лидер "оленей" требует от команды прогресса и помощи в матчах.
Сегодня, 17:20
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Милуоки на выезде уступил Хьюстону со счетом 108:112.

Бакс не хватило усилий Янниса Адетокумбо, который набрал дабл-дабл из 48 очков и 17 подборов.

После матча Грик Фрик выразил недовольство игрой своей команды, заявив, что все в организации должны стать лучше.

"Мы должны стать лучше. Нам нужно лучше играть, лучше защищаться, лучше доверять друг другу, нас должны лучше тренировать", - цитирует Янниса ESPN.

"Каждая вещь, каждый человек должен быть лучше. Все начинается с менеджера по оборудованию — он должен лучше стирать нашу одежду".

"Скамейка запасных должна быть лучше, лидеры команды должны быть более громкими, мы должны делать больше бросков, мы должны лучше защищаться, у нас должна быть лучшая стратегия, мы должны быть лучше. У нас есть четыре месяца, чтобы стать лучше".

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В нынешнем сезоне Яннис Адетокумбо в среднем набирает 31,6 очка, 11,5 подбора и 5,7 передач. Милуоки на данный момент занимает второе место на Востоке, имея баланс побед 25-11.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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