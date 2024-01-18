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Баскетбол

НБА перенесла вторую игру Голден Стэйт из-за смерти ассистента тренера

Уорриорз оплакивают потерю человека, который для многих в команде стал практически родным.
Сегодня, 18:58
Деян Милоевич / https://www.foxnews.com/
Деян Милоевич / https://www.foxnews.com/

НБА приняла решение перенести матч Голден Стэйт - Даллас, который должен был состояться в ночь на суботу, 20 января, сообщает ESPN.

Причиной данного решения стала смерть ассистента главного тренера "воинов" Деяна Милоевича, который скончался после сердечного приступа минувшей ночью.

По этой же причине не состоялась игра Уорриорз и Юты. Даты проведения перенесенных матчей будут объявлены позднее.

Напомним, что Деян Милоевич скончался в Солт-Лейк-Сити после того, как его госпитализировали из-за сердечного приступа. Перед матчами прошедшего игрового дня была проведена минута молчания.

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Деян Милоевич проводил свой третий сезон в качестве помощника Стива Керра. Он был участником чемпионской команды 2022 года.

Во время карьеры игрока Милоевич три раза становился MVP Адриатической лиги. Затем он начал карьеру тренера в Сербии.  Он работал с молодым Николой Йокичем и сборной Черногории. Голден Стэйт нанял Милоевича в 2021 года. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз

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