НБА: Сакраменто Леня уступил Индиане, Чикаго обыграл Торонто

В ночь на пятницу, 19 января, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень вошел в состав на матч против Индианы, однако на паркет так и не вышел.

Результаты матчей НБА за 18 января

Торонто – Чикаго 110:116 (27:38, 31:25, 28:27, 24:26)

Торонто: Барнс (31 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Барретт (17 + 6 передач), Куикли (12), Портер (10), Трент (6) – старт; Б. Браун (15 + 7 подборов), Шредер (7), Буше (6 + 9 подборов), Янг (6).

Чикаго: Дерозан (24 + 7 подборов + 6 передач), Вучевич (24 + 14 подборов + 7 передач), Уайт (23 + 8 подборов), Карузо (10),Лавин (8) – старт; Уильямс (12), Досунму (10), Драммонд (5),Картер (0), Терри (0).

Нью-Йорк – Вашингтон 113:109 (22:22, 24:23, 27:27, 40:37)

Нью-Йорк: Брансон (41 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Рэндл (21 + 8 подборов + 5 потерь), Дивинченцо (19), Ануноби (19 + 7 подборов), Хартенштайн (6 + 17 подборов) – старт; Макбрайд (5),Ачиува (2), Граймс (0), Фурнье (0).

Вашингтон: Пул (24), Бэгли (20 + 11 подборов), Кузма (15), Авдия (15 + 8 подборов), Джонс (2 + 15 передач) – старт; Шэмет (13), Кисперт(10), Кулибали (5), Райт (5), Болдуин (0).

Юта – Оклахома-Сити 129:134 (27:39, 40:37, 28:22, 34:36)

Юта: Секстон (31 + 7 передач), Маркканен (26 + 10 подборов),Коллинз (21), Фонтеккьо (12), Данн (0 + 6 передач) – старт;Кларксон (18), Олиник (7), Кесслер (7 + 11 подборов), Агбаджи(4), Джордж (3).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 6 передач), Джейлен Уильямс (27 + 8 передач), Гидди (20 + 10 подборов + 6 передач), Уоллес (16),Холмгрен (15 + 4 блок-шота) – старт; К. Уильямс (9), Джо (6),Мицич (6), Уиггинс (4), Джейлин Уильямс (0), Уотерс (0).

Сакраменто – Индиана 121:126 (31:34, 26:36, 32:29, 32:27)

Сакраменто: Хертер (31), Мюррэй (27 + 9 подборов), Фокс (24 + 6 передач),Сабонис (21 + 11 подборов + 10 передач), Барнс (2) – старт;Монк (9), Везенков (7), Лень (0), Эллис (0), Лайлс (0).

Индиана: Матурин (25), Макконнелл (20 + 10 передач), Тернер (18), Смит(15 + 11 подборов), Хилд (12 + 7 передач) – старт; Уокер (15),Топпин (10), Шеппард (7), Джексон (2).

Миннесота – Мемфис 118:103 (30:30, 20:25, 31:31, 37:17)

Миннесота: Эдвардс (28), Конли (17 + 10 передач), Гобер (17 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Таунс (14 + 7 подборов), Макдэниэлс (11) – старт;Рид (20), Александер-Уокер (7), Андерсон (4), Маклафлин (0),Гарза (0), Мур (0).

Мемфис: Джарен Джексон (36), Кеннард (18), Тиллман (10 + 6 передач), В. Уильямс (10 + 7 подборов), Кончар (5) – старт; Альдама (13),Родди (8), З. Уильямс (2), Джексон (1), Гильярд (0).

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