Риверс согласился возглавить Милуоки

После непродолжительных переговоров Док Риверс достиг принципиального соглашения о том, чтобы стать следующим тренером Милуоки Бакс, сообщает ESPN.

Бывший тренер Орландо, Бостона, Клипперс и Филадельфии возглавит "оленей" после того, как с поста главного тренера был уволен Эдриан Гриффин, которого назначили менее года назад.

Риверс сразу же стал главной целью Милуоки после увольнения Гриффина. Стороны провели продуктивные переговоры, прежде чем прийти к соглашению о сотрудничестве.

Организация решилась на смену тренера, несмотря на второе место Восточной конференции, которое она занимает. По мнению фронт-офиса, таким образом был сделан апгрейд на тренерском мостике, который должен привести команду к чемпионству.

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Бакс верят, что опыт работы 62-летнего наставника со звездами поможет команде максимизировать пользу от Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда.

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