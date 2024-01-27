Партизан хочет провести матч с Голден Стэйт, чтобы почтить память Милоевича

Представитель "воинов" одобрил эту инициативу, но воплотить ее в реальность будет достаточно сложно.

Партизан хочет провести товарищеский матч с Голден Стэйт, чтобы почтить память Деяна Милоевича, который недавно умер после сердечного приступа, сообщает BasketNews.

Обе команды были связаны с 46-летний сербом. Милоевич играл за Партизан с 2004 по 2006 год, а начиная с 2021 года он работал ассистентом Стива Керра в Уорриорз.

Президент сербского клуба Остоя Михайлович рассказал о желании провести такую ​​встречу.

"Это правда, мы думаем о том, чтобы пригласить Голден Стэйт на игру на открытом воздухе. Игра будет проведена в честь Деяна Милоевича", - заявил Михайлович.

В то же самое время Заза Пачулия, бывший игрок НБА, который ныне работает во фронт-офисе "воинов" оценил эту идею. При этом он сообщил, что Партизан пока что не обращался к американскому коллективу.

"Мы не слышали о приглашении Партизана, но я должен сказать, что это фантастическая идея. Я снимаю шляпу перед президентом Партизана за эту инициативу. Это прекрасно, потому что Деки (Милоевич) заслужил что-то подобное за все, что он сделал", — заявил Пачулия.

Заза Пачулия / Источник: Getty Images

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"Конечно, для нас было бы честью сыграть с Партизаном в Сербии, но я также должен подчеркнуть, что сделать это будет непросто".

"НБА – это бизнес. Учитываются несколько факторов: от игроков до расписания. Чтобы это произошло, должно совпасть множество вещей. Но идея выдающаяся. И лично мне бы очень хотелось, чтобы она была реализована именно таким образом, ради игроков и болельщиков в Сербии, но прежде всего в память о таком человеке, как Деян Милоевич".

Напомним, что НБА опубликовала новые даты матчей Голден Стэйт, которые были перенесены из-за смерти Деяна Милоевича.

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