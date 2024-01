НБА объявила имена участников матча молодых звезд МВЗ-2024

НБА на своем официальном сайте опубликовала список, состоящий из 28 баскетболистов, которые примут участие в ежегодном турнире матчей молодых звезд в рамках Матча всех звезд-2024.

Пул участников состоит из одиннадцати новичков НБА, десяти второгодок и семи игроков G-Лиги. Тренерами команд станут Пау Газоль (как победитель прошлогоднего турнира), Тамика Кэтчингс, Джейлен Роуз и Детлеф Шремпф.

Новички: Билаль Кулибали (Вашингтон), Кейонте Джордж (Юта), Джордан Хоукинс (Новый Орлеан), Скут Хендерсон (Портленд), Чет Холмгрен (Оклахома), Хайме Хакес-мл. (Майами), Дерек Лайвли (Даллас), Брендон Миллер (Шарлотт), Брандин Подземски (Голден Стэйт), Кейсон Уоллес (Оклахома), Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).

Второгодки: Паоло Банкеро (Орландо), Дайсон Дэниелс (Новый Орлеан), Джейлен Дюрен (Детройт), Джейден Айви (Детройт), Уокер Кесслер (Юта), Бенедикт Матурин (Индиана), Киган Мюррей (Сакраменто), Шейдон Шарп (Портленд), Джабари Смит-мл. (Хьюстон), Джейлен Уильямс (Оклахома).

G-Лига: Исан Альманса, Матас Бузелис, Рон Холланд, Тайлер Смит (все - NBA G League Ignite), Мак МакКланг (Осеола Мэджик), Оскар Чибве (Индиана Мэд Энтс).

The 2024 #PaniniRisingStars Player Pool!



NBA Rookies and Sophomores will be drafted onto three teams on Tuesday, Feb. 6 (4:00pm/et, NBA App), with NBA G League Players to comprise the fourth team. The four seven-player teams will compete in the mini tournament on Friday, Feb. 16… pic.twitter.com/Ji0NT3vkUq