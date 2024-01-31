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Баскетбол

НБА объявила имена участников матча молодых звезд МВЗ-2024

Через неделю состоится драфт, по итогам которого станут известны составы четырех команд.
Сегодня, 08:37
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

НБА на своем официальном сайте опубликовала список, состоящий из 28 баскетболистов, которые примут участие в ежегодном турнире матчей молодых звезд в рамках Матча всех звезд-2024.

Пул участников состоит из одиннадцати новичков НБА, десяти второгодок и семи игроков G-Лиги. Тренерами команд станут Пау Газоль (как победитель прошлогоднего турнира), Тамика Кэтчингс, Джейлен Роуз и Детлеф Шремпф.

Новички: Билаль Кулибали (Вашингтон), Кейонте Джордж (Юта), Джордан Хоукинс (Новый Орлеан), Скут Хендерсон (Портленд), Чет Холмгрен (Оклахома), Хайме Хакес-мл. (Майами), Дерек Лайвли (Даллас), Брендон Миллер (Шарлотт), Брандин Подземски (Голден Стэйт), Кейсон Уоллес (Оклахома), Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).

Второгодки: Паоло Банкеро (Орландо), Дайсон Дэниелс (Новый Орлеан), Джейлен Дюрен (Детройт), Джейден Айви (Детройт), Уокер Кесслер (Юта), Бенедикт Матурин (Индиана), Киган Мюррей (Сакраменто), Шейдон Шарп (Портленд), Джабари Смит-мл. (Хьюстон), Джейлен Уильямс (Оклахома).

G-Лига: Исан Альманса, Матас Бузелис, Рон Холланд, Тайлер Смит (все - NBA G League Ignite), Мак МакКланг (Осеола Мэджик), Оскар Чибве (Индиана Мэд Энтс).

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Все игроки НБА будут задрафтованы в три команды. Семь игроков G-Лиги составят четвертый коллектив. Драфт состоится в ночь на 7 февраля.

Матч молодых звезд НБА пройдет в ночь на 17 февраля в Индианаполисе на Гейнбридж-филдхаус, домашней арене Индиана Пэйсерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Звездный уик-энд

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