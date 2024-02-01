НБА: Оклахома обыграла Денвер, Финикс разобрался с Бруклином

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 1 февраля, прошло десять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 31 января

Вашингтон – Клипперс 109:125 (35:37, 25:29, 19:40, 30:19)

Вашингтон: Кузма (27), Кулибали (19), Авдия (13), Гэффорд (6 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Джонс (4 + 7 передач) – старт; Кисперт (16), Бэгли (10 + 8 подборов), Райт (4), Болдуин (3), Гилл (3), Дэвис (2), Бернард (2).

Клипперс: Ленард (31 + 9 подборов), Харден (25 + 9 подборов + 4 блок-шота), Коффи (17), Мэнн (6), Пламли (5 + 11 подборов) – старт; Пауэлл (14 + 7 подборов), Бостон (12), Уэстбрук (9 + 7 передач), Тайс (4), Хайлэнд (2), Браун (0).

Шарлотт – Чикаго 110:117 (27:28, 32:29, 27:29, 24:31)

Шарлотт: Бриджес (30 + 15 подборов), Миллер (21), Ричардс (10), Коди Мартин (7 + 6 передач), Макгауэнс (5) – старт; Вашингтон (26 + 8 подборов), Смит (5), Смит (3), Блэк (3), Менса (0), Ниликина (0).

Чикаго: Уайт (35 + 7 подборов + 9 передач), Вучевич (22 + 12 подборов), Досунму (16 + 6 передач), Дерозан (15), Карузо (10) – старт; Драммонд (10 + 8 подборов), Филлипс (4), Тэйлор (3), Картер (2).

Кливленд – Детройт 128:121 (30:23, 34:34, 32:34, 32:30)

Кливленд: Митчелл (45 + 8 передач), Гарлэнд (19), Аллен (14 + 11 подборов), Э. Мобли (8), Струс (2) – старт; Окоро (14), Леверт (11), Меррилл (11), Ньянг (4), Уэйд (0).

Детройт: Каннингем (19 + 7 передач), Богданович (17), Айви (14), Дюрен (10 + 9 подборов), Мускала (3) – старт; Галлинари (20), Нокс (12), Беркс (11 + 6 передач), Моррис (8), Томпсон (4), Сассер (3).

Майами – Сакраменто 115:106 (28:22, 31:33, 31:29, 25:22)

Майами: Батлер (31 + 7 подборов + 6 передач), Адебайо (16 + 11 подборов), Хирро (14 + 8 подборов + 8 передач), Хайсмит (4), Розир (3 + 10 передач) – старт; Ричардсон (24), Лав (8), Хакес (8), Калеб Мартин (7), Брайант (0).

Сакраменто: Мюррэй (33), Сабонис (19 + 17 подборов + 13 передач), Хертер (14), Фокс (13), Барнс (9) – старт; Монк (6), Лайлс (5), Макги (4), Митчелл (3), Эдвардс (0).

Оклахома-Сити – Денвер 105:100 (19:28, 28:23, 26:21, 32:28)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 7 подборов), Холмгрен (18 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Гидди (8 + 9 подборов), Дорт (7 + 7 подборов), К. Уильямс (0) – старт; Уиггинс (12), Мицич (12), Джейлин Уильямс (9), Уоллес (5), Бертанс (0), Уотерс (0), Дженг (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (16), Гордон (16 + 13 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Портер (15 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Уотсон (9) – старт; Джексон (16), К. Браун (10), Дж. Холидэй (5), Ннаджи (2).

Сан-Антонио – Орландо 98:108 (30:27, 21:30, 21:34, 26:17)

Сан-Антонио: Васселл (26), Вембаньяма (21 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Сохан (18 + 12 подборов + 5 потерь), Джонс (8 + 8 передач), Шэмпени (0) – старт; Осман (8), Барлоу (7), Уэсли (4), Брэнэм (4), Макдермотт (2).

Орландо: Банкеро (25 + 9 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (20 + 8 подборов + 6 потерь), Картер (14), Фульц (11 + 7 подборов), Саггс (7) – старт; Энтони (11), М. Вагнер (10), Айзек (8 + 4 блок-шота), Блэк (2), Инглс (0).

Миннесота – Даллас 121:87 (24:21, 28:27, 31:22, 38:17)

Миннесота: Таунс (29 + 9 подборов), Гобер (17), Макдэниэлс (11), Конли (10), Эдвардс (9) – старт; Рид (12 + 8 подборов), Александер-Уокер (9), Гарза (8), Андерсон (5), Браун (5), Милтон (4), Мур (2), Маклафлин (0).

Даллас: Грин (18), Харди (15 + 5 потерь), Хардуэй (14), Холмс (11 + 10 подборов), Г. Уильямс (2) – старт; Сет Карри (9), Проспер (6), Уильямс (5), Клебер (3), Лоусон (3), Пауэлл (1).

Хьюстон – Новый Орлеан 99:110 (25:33, 29:28, 25:23, 20:26)

Хьюстон: Грин (31), Ванвлит (16), Брукс (13), Шенгюн (10 + 10 подборов), Смит (0) – старт; Уитмор (17), Томпсон (10), Тэйт (2), А. Холидэй (0), Сэмюэльс (0), Грин (0), Хинтон (0).

Новый Орлеан: Валанчюнас (25 + 14 подборов), Ингрэм (24 + 10 подборов + 6 потерь), Макколлум (19), Мерфи (13), Дэниэлс (9) – старт; Маршалл (10 + 7 подборов), Альварадо (7), Хоукинс (3), Нэнс (0).

Бруклин – Финикс 120:136 (30:30, 31:34, 26:42, 33:30)

Бруклин: Томас (25), Бриджес (21), К. Джонсон (18), Динуидди (16), Клэкстон (12 + 9 подборов) – старт; Уокер (19 + 7 передач), Смит (4), О'Нил (3), Уотфорд (2), Джайлз (0).

Финикс: Дюрэнт (33 + 8 передач), Нуркич (28 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Букер (22 + 8 передач), Гордон (17), Бил (12) – старт; Окоги (11 + 7 подборов), Юбэнкс (6), Бэйтс-Диоп (5), Гудвин (2), Литтл (0), Мету (0), Ватанабе (0).

Портленд – Милуоки 119:116 (37:38, 30:27, 29:26, 23:25)

Портленд: Саймонс (24), Эйтон (20 + 11 подборов), Грант (18), Брогдон (14 + 6 передач), Уокер (8) – старт; Хендерсон (15), Рит (10), Тайбулл (6), Камара (4).

Милуоки: Я. Адетокумбо (27 + 8 подборов + 6 потерь), Лиллард (25 + 7 передач), Миддлтон (21 + 8 передач), Б. Лопес (19), Бизли (7) – старт; Портис (11), Краудер (6), Пэйн (0), Коннотон (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!