НБА: Бостон Михайлюка уничтожил Мемфис, Оклахома в овертайме дожала Торонто

В ночь на понедельник, 5 февраля, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 4 февраля

Детройт – Орландо 99:111 (29:24, 18:26, 28:28, 24:33)

Детройт: Каннингем (18 + 7 передач), Айви (18), Дюрен (15), Богданович(11), Нокс (0) – старт; Томпсон (17 + 7 подборов), Беркс (10),Сассер (6), Галлинари (2), Моррис (2), Уайзмен (0), Мускала (0).

Орландо: Ф. Вагнер (38), Банкеро (20 + 7 передач), Саггс (9), Фульц (8),Картер (7) – старт; Г. Харрис (10), М. Вагнер (10), Айзек (5), Инглс(3), Энтони (1), Блэк (0).

Вашингтон – Финикс 112:140 (28:42, 30:37, 28:37, 26:24)

Вашингтон: Авдия (24 + 5 потерь), Гэффорд (15 + 7 подборов), Джонс (14 + 8 передач), Пул (4 + 7 передач), Кулибали (0) – старт; Оморуйи (16 + 10 подборов), Кисперт (15), Шэмет (13), Дэвис (3), Бернард (3),Болдуин (3), Райт (2), Гилл (0).

Финикс: Бил (43 + 6 передач), Дюрэнт (18), Нуркич (18 + 13 подборов + 8 передач), Букер (14 + 6 передач), Аллен (6) – старт; Бол (8 + 7 подборов), Гордон (7), Ватанабе (7), Юбэнкс (5), Гудвин (4), Окоги(4), Мету (4), Бэйтс-Диоп (2), Литтл (0).

Бостон – Мемфис 131:91 (29:20, 41:30, 29:26, 32:15)

Бостон: Тейтум (34 + 8 подборов + 7 передач), Порзингис (26 + 8 подборов), Уайт (15), Хорфорд (11), Холидэй (7) – старт; Кета (8 + 8 подборов), Бриссетт (6), Притчард (6), Михайлюк (6), Стивенс(5), Хаузер (3), Уолш (2), Корнет (2 + 8 подборов), Бэнтон (0).

Мемфис: Джексон (18 + 7 подборов), Родди (14 + 8 подборов), Гильярд (13 + 6 передач), Кеннард (11), Джемисон (6) – старт; Пиппен (19),Херт (7), Эвбуомван (3 + 12 подборов).

Шарлотт – Индиана 99:115 (13:26, 31:29, 32:36, 23:24)

Шарлотт: Миллер (35), Бриджес (19), Ричардс (12 + 10 подборов + 5 потерь), Макгауэнс (4), Смит (3) – старт; Вашингтон (22 + 9 подборов), Тор (2), Смит (2), Букнайт (0), Блэк (0), Менса (0).

Индиана: Сиакам (25 + 8 подборов + 9 передач), Несмит (22 + 8 подборов),Халибертон (17), Тернер (16 + 10 подборов), Нембард (0) – старт;Матурин (14), Смит (10), Макконнелл (4 + 7 передач), Хилд (3),Джексон (2), Браун (2), Шеппард (0), Уокер (0), Топпин (0).

Майами – Клипперс 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34)

Майами: Батлер (21), Розир (17 + 7 подборов), Ричардсон (14), Адебайо(14 + 13 подборов), Хайсмит (5) – старт; Калеб Мартин (11),Хакес (7), Лав (6 + 7 подборов).

Клипперс: Ленард (25 + 11 подборов), Харден (21 + 8 подборов + 11 передач), Джордж (15 + 7 подборов), Мэнн (7), Зубац (4) – старт;Пауэлл (16), Коффи (5), Пламли (5 + 9 подборов), Уэстбрук (5).

Оклахома-Сити – Торонто 135:127 OT (23:33, 24:30, 34:24, 29:23, 8:8, 17:9)

Оклахома-Сити: Гидди (24 + 6 передач), Гилджес-Александер (23 + 9 подборов + 14 передач), Дорт (22 + 7 подборов), Холмгрен (22), Уоллес (8) – старт; Уиггинс (20), К. Уильямс (5), Мицич (3), Джейлин Уильямс(3), Уотерс (3), Дженг (2).

Торонто: Барретт (23 + 7 подборов), Барнс (19 + 7 подборов + 9 передач),Пелтль (19 + 12 подборов), Куикли (17 + 11 передач), Трент (16) – старт; Шредер (19 + 8 подборов), Дик (6), Янг (6), Б. Браун (2).

Миннесота – Хьюстон 111:90 (31:23, 17:21, 32:20, 31:26)

Миннесота: Эдвардс (32), Гобер (17 + 13 подборов + 4 блок-шота), Таунс (14 + 10 подборов), Конли (8 + 9 передач), Макдэниэлс (5) – старт; Рид(13), Андерсон (6), Гарза (5), Александер-Уокер (5 + 7 подборов),Маклафлин (4), Мур (2), Браун (0), Милтон (0).

Хьюстон: Шенгюн (15 + 10 подборов), Ванвлит (11 + 4 блок-шота), Грин (8 + 7 передач), Брукс (7), Смит (3) – старт; Уитмор (14), Томпсон (8 + 7 подборов), А. Холидэй (5), Хинтон (5), Сэмюэльс (4), Грин (4),Лэндейл (4), Тэйт (2), Буллок (0).

Юта – Милуоки 123:108 (32:26, 21:37, 30:32, 40:13)

Юта: Маркканен (21), Секстон (19), Коллинз (15 + 10 подборов),Фонтеккьо (11), Данн (2 + 6 передач) – старт; Джордж (19 + 10 подборов), Кесслер (13 + 8 подборов), Кларксон (12), Олиник (8 + 7 подборов + 6 передач), Агбаджи (3).

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Портис(27 + 7 подборов), Бизли (16), Лиллард (12 + 6 передач), Краудер(6) – старт; Грин (10), Пэйн (3), Коннотон (1), Джексон (0),Ливингстон (0), Боучэмп (0), Р. Лопес (0).

Денвер – Портленд 112:103 (25:37, 35:26, 26:21, 26:19)

Денвер: Йокич (29 + 8 подборов + 7 передач), Дж. Мюррэй (21 + 10 передач), Гордон (12 + 7 подборов), Портер (12), Колдуэлл-Поуп (11) – старт; Уотсон (12), Джексон (7), Джордан (4), К. Браун (4).

Портленд: Эйтон (27 + 9 подборов), Саймонс (26 + 9 передач), Мюррэй (8),Тайбулл (6), Уокер (4 + 7 подборов) – старт; Хендерсон (14 + 8 подборов + 9 передач), Камара (10), Рит (8), Минайя (0).

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