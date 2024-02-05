Умер двукратный чемпион НБА в составе Филадельфии и Хьюстона

Эрл Кюртон ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Двукратный чемпион НБА в составе Филадельфии Сиксерс и Хьюстон Рокетс Эрл "The Twirl" Кюртон умер в возрасте 66 лет, сообщает ESPN.

Кюртон, который последние 10 лет был послом Детройт Пистонс, скончался "неожиданно" в воскресенье, 4 февраля, о чем объявила команда. Никакой другой информации Детройт не предоставил.

Американский бигмен начал свою студенческую карьеру в Университете Роберт Моррис, а затем перешел в Детройт Мерси.

Уроженец Детройта был выбран Филадельфией под 58-м пиком в третьем раунде драфта НБА 1979 года.

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Кюртон набирал в среднем 5,4 очка и 4,7 подбора в 674 играх НБА. Он выступал за такие команды, как Филадельфию, Детройт, Чикаго, Клипперс, Шарлотт, Хьюстон и Торонто.

Он входил в состав чемпионских команд Сиксерс (1982/83) и Рокетс (1993/94). По завершению игровой карьеры он тренировал в НБА, Баскетбольной лиге США и Континентальной баскетбольной ассоциации.

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