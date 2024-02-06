НБА: Сакраменто с Ленем уступил Кливленду, Лейкерс обыграли Шарлотт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 6 февраля, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 5 февраля

Шарлотт – Лейкерс 118:124 (29:37, 29:37, 28:26, 32:24)

Шарлотт: Бриджес (41), Миллер (33), Смит (8 + 6 передач), Ричардс (4 + 9 подборов), Блэк (2) – старт; Вашингтон (15 + 8 подборов), Макгауэнс (10), Смит (5), Тор (0).

Лейкерс: Расселл (28 + 6 передач), Джеймс (26 + 7 передач), Дэвис (26 + 15 подборов + 11 передач), Ривз (9 + 11 передач + 5 потерь), Хатимура (9) – старт; Вуд (11), Принс (9), Кристи (6), Хэйс (0).

Филадельфия – Даллас 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)

Филадельфия: Убре (19), Харрис (17 + 6 передач), Макси (15 + 7 передач), Хауз (4), Рид (2) – старт; М-с Моррис (10), Спрингер (8), Беверли (7), Каунсил (7), Мартин (5), Бамба (5 + 10 подборов), Смит (3), Коркмаз (0).

Даллас: Ирвинг (23 + 8 передач), Грин (20), Дончич (19 + 8 подборов), Клебер (14), Д. Джонс (5) – старт; Харди (17), Г. Уильямс (14 + 7 подборов), Лоусон (6), Уильямс (0), Пауэлл (0 + 7 подборов), Проспер (0), Холмс (0), Хардуэй (0).

Кливленд – Сакраменто 136:110 (39:34, 35:25, 32:33, 30:18)

Кливленд: Митчелл (29), Струс (22), Аллен (19 + 7 подборов), Гарлэнд (11), Э. Мобли (11 + 14 подборов + 7 передач) – старт; Леверт (17 + 7 передач), Окоро (10), Меррилл (9), Уэйд (6), Ньянг (2), Джонс (0), Портер (0).

Сакраменто: Барнс (22), Фокс (19), Сабонис (12 + 19 подборов + 15 передач + 5 потерь), Хертер (10), Мюррэй (10) – старт; Монк (18), Лайлс (7), Эдвардс (5), Дуарте (5), Митчелл (2), Лень (0), Макги (0), Эллис (0), Джонс (0).

Атланта – Клипперс 144:149 (28:37, 38:29, 35:36, 43:47)

Атланта: Янг (25 + 12 передач + 5 потерь), Мюррэй (21 + 7 передач), Оконгву (18), Бей (18), Джонсон (9 + 7 подборов) – старт; Хантер (27 + 7 подборов), Богданович (16 + 6 передач), Фернанду (7), Мэттьюз (3).

Клипперс: Ленард (36), Харден (30 + 8 подборов + 10 передач), Джордж (18), Мэнн (9), Пламли (8 + 9 подборов) – старт; Коффи (13), Пауэлл (13), Уэстбрук (13), Тайс (9 + 8 подборов).

Бруклин – Голден Стэйт 98:109 (23:20, 26:23, 21:32, 28:34)

Бруклин: Томас (18), Клэкстон (15 + 7 блок-шотов), К. Джонсон (13 + 8 подборов), Бриджес (13), Динуидди (9) – старт; О'Нил (15), Смит (12 + 8 подборов), Уокер (3).

Голден Стэйт: Карри (29), Куминга (28 + 10 подборов), Подземски (15 + 11 подборов), Др. Грин (8 + 10 подборов + 7 передач), Томпсон (8) – старт; Сантос (9), Муди (4), Шарич (3), Киньонес (3 + 7 подборов), Луни (2).

Новый Орлеан – Торонто 138:100 (36:19, 31:31, 38:21, 33:29)

Новый Орлеан: Ингрэм (41 + 9 передач), Макколлум (20), Уильямсон (16), Валанчюнас (10 + 12 подборов), Джонс (7) – старт; Альварадо (11), Мерфи (10), Маршалл (8), Дэниэлс (5), Хоукинс (4), Нэнс (4), Зеллер (2).

Торонто: Барнс (17), Пелтль (14 + 9 подборов), Б. Браун (9), Куикли (8 + 6 передач), Трент (2) – старт; Дик (22), Буше (11), Нвора (7), Темпл (5), Янг (3), Макдэниэлс (2), Шредер (0).

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