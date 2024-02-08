НБА: Бостон Михайлюка обыграл Атланту, Сакраменто Леня уступил Детройту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 8 февраля, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 7 февраля

Вашингтон – Кливленд 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)

Вашингтон: Кузма (28), Джонс (15 + 8 передач), Гэффорд (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Авдия (9 + 8 подборов), Пул (0) – старт; Кисперт (23 + 7 подборов), Кулибали (6), Райт (5), Шэмет (3), Оморуйи (3).

Кливленд: Митчелл (40 + 8 подборов + 5 потерь), Э. Мобли (22 + 8 подборов), Гарлэнд (13), Аллен (12 + 9 подборов), Струс (2 + 7 подборов) – старт; Ньянг (7), Уэйд (6), Окоро (5), Леверт (4), Меррилл (3).

Шарлотт – Торонто 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)

Шарлотт: Бриджес (45 + 8 подборов + 7 передач), Миллер (20), Коди Мартин (19 + 8 передач), Ричардс (5), Блэк (3) – старт; Макгауэнс (10), Смит (9), Вашингтон (6), Смит (0), Менса (0).

Торонто: Барретт (23), Куикли (18), Барнс (18), Трент (14), Пелтль (12 + 12 подборов) – старт; Шредер (16), Б. Браун (12), Дик (6), Янг (4 + 8 подборов).

Филадельфия – Голден Стэйт 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)

Филадельфия: Харрис (13 + 7 подборов), Макси (12), Убре (11), Спрингер (8), Рид (6 + 8 подборов) – старт; Каунсил (17), Мартин (15), Беверли (13), Смит (7), Лофтон (2), Бамба (0), Коркмаз (0).

Голден Стэйт: Уиггинс (21 + 10 подборов), Томпсон (18), Куминга (18), Карри (9), Др. Грин (4) – старт; Киньонес (13), Шарич (9), Луни (9 + 9 подборов), Джозеф (8), Муди (8), Подземски (6), Сантос (2), Джексон-Дэвис (2).

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Бостон – Атланта 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27)

Бостон: Порзингис (31), Уайт (21 + 7 передач), Тейтум (20 + 9 подборов + 7 передач), Браун (15 + 6 передач), Хорфорд (14 + 8 подборов + 8 передач + 4 блок-шота) – старт; Хаузер (10), Притчард (8), Корнет (4), Бриссетт (2).

Атланта: Бей (25 + 9 подборов), Янг (20 + 10 передач), Джонсон (19 + 15 подборов), Оконгву (19 + 10 подборов), Богданович (12) – старт; Хантер (10), Фернанду (9), Мэтьюз (3), Миллс (0).

Майами – Сан-Антонио 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)

Майами: Хирро (24 + 7 передач), Адебайо (20), Батлер (17 + 11 подборов + 11 передач), Розир (13), Калеб Мартин (9) – старт; Хакес (10), Ричардсон (9), Д. Робинсон (6), Лав (6), О. Робинсон (2), Йович (0).

Сан-Антонио: Васселл (19), Джонс (19 + 6 передач), Вембаньяма (18 + 13 подборов), Шэмпени (6), Сохан (6) – старт; Осман (8), Коллинз (8), К. Джонсон (7), Уэсли (5 + 6 передач), Макдермотт (3), Брэнэм (3), Мамукелашвили (2).

Сакраменто – Детройт 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36)

Сакраменто: Сабонис (30 + 12 подборов + 7 передач), Хертер (16), Фокс (12 + 7 передач), Барнс (8), Мюррэй (0) – старт; Монк (23 + 10 передач), Лайлс (19), Митчелл (9), Везенков (3).

Детройт: Айви (37 + 7 передач + 5 потерь), Дюрен (20 + 15 подборов + 6 передач), Томпсон (12), Мускала (9), Хэйс (8 + 9 передач) – старт; Беркс (25 + 7 подборов), Сассер (18), Галлинари (2), Харрис (2).

Клипперс – Новый Орлеан 106:117 (19:36, 28:19, 22:24, 37:38)

Клипперс: Харден (19 + 9 подборов), Ленард (15), Зубац (12 + 8 подборов), Джордж (7), Мэнн (5) – старт; Пауэлл (18), Пламли (11), Коффи (8), Уэстбрук (4), Браун (3), Бостон (2), Тайс (2).

Новый Орлеан: Макколлум (25 + 7 подборов), Уильямсон (21 + 11 передач), Ингрэм (15 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (13), Валанчюнас (8) – старт; Мерфи (13), Дэниэлс (10), Альварадо (7), Хоукинс (3), Нэнс (2), Робинсон-Эрл (0), Зеллер (0).

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