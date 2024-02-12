НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Майами, Сакраменто с Ленем уступил Оклахоме

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 12 февраля, состоялись два матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 11 февраля

Майами – Бостон 106:110 (22:26, 28:33, 29:27, 27:24)

Майами: Хирро (24), Адебайо (22 + 13 подборов), Калеб Мартин (15 + 8 подборов), Розир (13 + 6 передач), Хакес (6) – старт; Д. Робинсон (15), Лав (5 + 7 подборов), Ричардсон (2), О. Робинсон (2), Хайсмит (2).

Бостон: Тейтум (26 + 10 подборов + 9 передач), Порзингис (25 + 9 подборов), Браун (20 + 9 подборов + 6 потерь), Холидэй (15 + 6 передач), Уайт (6) – старт; Притчард (8), Хаузер (6), Хорфорд (4), Корнет (0), Бриссетт (0).

Оклахома-Сити – Сакраменто 127:113 (29:27, 38:30, 33:26, 27:30)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (38 + 7 передач), Джейлен Уильямс (32 + 7 подборов + 9 передач), Дорт (17 + 9 подборов), Холмгрен (14 + 4 блок-шота), Гидди (5) – старт; К. Уильямс (6), Уиггинс (5), Джейлин Уильямс (5), Джо (3), Дженг (2), Уоллес (0).

Сакраменто: Сабонис (21 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь), Фокс (15), Барнс (14), Мюррэй (13 + 10 подборов), Хертер (4) – старт; Монк (26), Митчелл (14), Эллис (5), Лайлс (1), Лень (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 2 минуты 44 секунды, не набрав очков и сделав по одному подбору, перехвату и передаче.

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