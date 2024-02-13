НБА: Милуоки разбил Денвер, Миннесота обыграла Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 13 февраля, состоялись десять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 12 февраля

Шарлотт – Индиана 111:102 (25:24, 23:25, 33:31, 30:22)

Шарлотт: Бриджес (20 + 10 подборов + 7 передач), Ричардс (13 + 9 подборов), Миллер (12), Мэнн (11 + 9 подборов + 7 передач), Коди Мартин (11) – старт; Г. Уильямс (21), Сет Карри (18), Бертанс (3), Мицич (2).

Индиана: Тернер (22), Несмит (21), Сиакам (18), Халибертон (13 + 12 передач), Нембард (10 + 7 передач) – старт; Макконнелл (8), Топпин (6), Джексон (4), Матурин (0), Шеппард (0), Макдермотт (0).

Кливленд – Филадельфия 121:123 (33:34, 29:32, 30:25, 29:32)

Кливленд: Митчелл (36 + 6 передач), Гарлэнд (21 + 9 передач), Аллен (21 + 10 подборов), Э. Мобли (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Струс (10) – старт; Леверт (11 + 6 передач), Окоро (8), Ньянг (0), Меррилл (0).

Филадельфия: Хилд (24 + 8 передач), Убре (24), Макси (22 + 9 передач), Рид (13 + 8 подборов), Мартин (10 + 8 подборов) – старт; Пэйн (15), Каунсил (8), Бамба (7 + 8 подборов), Смит (0).

Торонто – Сан-Антонио 99:122 (28:34, 22:33, 25:36, 24:19)

Торонто: Барретт (13), Пелтль (12), Куикли (7), Барнс (7 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Трент (4) – старт; Дик (18), Олиник (17), Б. Браун (12), Нвора (3), Портер (2), Ги (2), Агбаджи (2), Макдэниэлс (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 14 подборов + 10 блок-шотов + 7 потерь), Васселл (25 + 6 передач), Сохан (16), Джонс (7 + 7 подборов + 10 передач), Шэмпени (2) – старт; К. Джонсон (12 + 6 передач), Уэсли (10), Брэнэм (10), Коллинз (6), Осман (5), Мамукелашвили (2), Грэм (0).

Атланта – Чикаго 126:136 (33:26, 26:34, 33:37, 34:39)

Атланта: Янг (19 + 14 передач), Мюррэй (17 + 9 передач + 6 потерь), Джонсон (13 + 8 подборов), Бей (11), Оконгву (11 + 12 подборов) – старт; Богданович (28), Хантер (23), Фернанду (4 + 7 подборов), Мэтьюз (0).

Чикаго: Досунму (29 + 7 передач), Дерозан (29), Вучевич (24 + 11 подборов), Уайт (20 + 7 передач), Крэйг (9) – старт; Картер (11), Драммонд (7 + 11 подборов), Терри (7), Филлипс (0).

Хьюстон – Нью-Йорк 105:103 (29:22, 28:21, 17:28, 31:32)

Хьюстон: Брукс (23), Смит (20 + 7 подборов), Шенгюн (18 + 6 передач), Грин (16), Томпсон (8 + 13 подборов + 5 перехватов) – старт; А. Холидэй (18), Тэйт (2), Грин (0), Уильямс (0).

Нью-Йорк: Брансон (27 + 7 передач + 5 потерь), Дивинченцо (23), Харт (17 + 11 подборов), Ачиува (8 + 17 подборов), Симс (4 + 7 подборов) – старт; Богданович (15), Беркс (5), Макбрайд (4), Гибсон (0).

Мемфис – Новый Орлеан 87:96 (26:31, 21:30, 26:25, 14:10)

Мемфис: Джарен Джексон (22), В. Уильямс (12 + 9 передач), Пиппен (6 + 6 передач), Альдама (6), Кончар (2) – старт; Кеннард (12), Ватанабе (11), Стивенс (10 + 7 подборов), Джемисон (6).

Новый Орлеан: Джонс (17 + 9 подборов + 5 перехватов), Ингрэм (16 + 6 передач + 6 потерь), Уильямсон (14), Макколлум (11), Валанчюнас (6) – старт; Альварадо (10), Мерфи (9), Нэнс (8 + 9 подборов), Маршалл (5 + 7 подборов).

Милуоки – Денвер 112:95 (28:23, 32:21, 31:19, 21:32)

Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 18 подборов), Лиллард (18), Бизли (9), Б. Лопес (9), Краудер (2) – старт; Портис (13 + 8 подборов), Грин (9), Беверли (5), Коннотон (5), Джексон (3), Боучэмп (3), Ливингстон (0), Вашингтон (0), Т. Адетокумбо (0).

Денвер: Йокич (29 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Гордон (14 + 7 подборов), Портер (11), Дж. Мюррэй (3), Колдуэлл-Поуп (1) – старт; К. Браун (7), Джексон (7), Гиллеспи (6), Дж. Холидэй (5), Уотсон (5), Ки (2), Стротер (2), Ннаджи (2), Джордан (1).

Даллас – Вашингтон 112:104 (26:22, 25:36, 27:30, 34:16)

Даллас: Ирвинг (26 + 7 подборов), Дончич (26 + 11 подборов + 15 передач + 5 потерь), Гэффорд (16 + 17 подборов + 5 блок-шотов), Грин (13), Вашингтон (9) – старт; Харди (10), Клебер (5), Хардуэй (5), Д. Джонс (2), Уильямс (0), Проспер (0), Лоусон (0).

Вашингтон: Авдия (25 + 7 подборов + 5 потерь), Кузма (23 + 8 подборов), Джонс (14 + 16 передач), Бэгли (12 + 13 подборов), Пул (3) – старт; Холмс (10), Шэмет (6), Кисперт (5), Кулибали (4 + 7 подборов), Райт (2).

Юта – Голден Стэйт 107:129 (26:34, 29:29, 25:30, 27:36)

Юта: Секстон (22), Маркканен (19), Коллинз (11 + 7 подборов), Кесслер (11 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джордж (5) – старт; Кларксон (22), Хортон-Такер (13), Данн (2), Юртсевен (2), Сенсабо (0), Льюис (0), Шаманич (0), Хендрикс (0).

Голден Стэйт: Томпсон (26), Карри (25 + 10 передач), Уиггинс (17), Куминга (14), Др. Грин (12 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Пэйтон II (11), Джексон-Дэвис (11), Подземски (10), Сантос (3), Шарич (0), Луни (0), Киньонес (0), Муди (0).

Клипперс – Миннесота 100:121 (24:28, 29:21, 19:40, 28:32)

Клипперс: Ленард (18), Джордж (18), Харден (17 + 6 передач), Зубац (6 + 10 подборов), Мэнн (2) – старт; Уэстбрук (11), Коффи (10), Бостон (6), Пауэлл (6), Миллер (4), Пламли (2), Тайс (0), Браун (0).

Миннесота: Таунс (24), Эдвардс (23 + 8 передач), Гобер (17 + 10 подборов), Макдэниэлс (11), Конли (5 + 7 передач) – старт; Александер-Уокер (15), Рид (11 + 7 подборов), Никс (5), Андерсон (5 + 6 передач), Моррис (5), Маклафлин (0), Майнотт (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!