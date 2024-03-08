Дрэймонд Грин обошел легендарного Ларри Берда в важном статистическом покказателе

Фанаты в шоке, но это прекрасная демонстрация эволюции баскетбола.

В ночь на четверг, 7 марта, Голден Стэйт обыграл Милуоки со счетом 125:90.

Результат одного из игроков Уорриорз и последующий факт вызвали удивление у многих фанатов баскетбола.

Как сообщает Sports Illustrated, в ту ночь Дрэймонд Грин обошел великого Ларри Берда по количеству заброшенный трехочковых за карьеру.

Четырехкратный чемпион НБА имеет на своем счету 650 попаданий с дальней дистанции, в то время как у легенды Бостона таких 649.

Draymond Green now has more career 3PM than Larry Bird 🤯



📲 Stat from @Digits3App



(https://t.co/JMJAmTrBbh) pic.twitter.com/JAYmp3E2vT — NBACentral (@TheDunkCentral) March 7, 2024

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Шок был вызван тем, что Берд считался одним из лучших "снайперов" своего времени.

Берд был новичком, когда НБА ввела трехочковые броски в сезоне-1979/80. Он забросил 649 трехочковых, совершив 1727 попыток (37,6%). Он лидировал в лиге по количеству заброшенных трехочковых дважды: 82 в сезоне-1985/86 и 90 в сезоне-1986/87.

Однако это также демонстрирует то, как изменился баскетбол за последние 30-40 лет. И огромная ответственность за это лежит на одноклубнике Грина, Стефе Карри, который является лучшим "снайпером" в истории лиги.

Ранее стало известно, что Кливленд потерял из-за травмы уже третьего игрока стартового состава - у Донована Митчелла и Макса Струса в лазарете появился компаньон.

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