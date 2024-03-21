Миннесота обвинила уволенного сотрудника в краже "стратегической информации НБА"

Команда не будет возбуждать уголовное дело, но от наказания вор не уйдет.

Сотрудник Миннесота Тимбервулвз был уволен, арестован и обвинен в краже со взломом третьей степени, сообщает ESPN.

По информации источника, он был обвинен в краже тысяч внутренних файлов, включая "стратегическую информацию НБА", у руководителя команды.

Сомак Саркар, который ранее работал аналитиком в тренерском штабе "волков", находится под стражей, и ему предстоят слушания в суде.

В жалобе команды говорится, что 2 февраля Сачин Гупта, исполнительный вице-президент организации, курирующий аналитический отдел, оставил жесткий диск, подключенный к ноутбуку, в своем офисе в Target Center.

Этот диск содержал личную финансовую информацию Гупты, а также информацию команды, включая контракты о трудоустройстве и игроках.

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Когда Гупта вернулся на работу 5 февраля, жесткий диск отсутствовал, а последующее наблюдение, проведенное службой безопасности, показало, что Саркар дважды входил в офис Гупты 3 февраля. Саркар был немедленно уволен.

На допросе в полиции Саркар сказал, что, будучи членом тренерского штаба, он взял жесткий диск, "чтобы кое-что на него перебросить", но он забыл его вернуть.

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