Вембаньяма пропустит последний матч Сан-Антонио в сезоне

Дебютный сезон первого пика драфта НБА 2023 года подошел к концу.

Бигмен Сан-Антонио Виктор Вембаньяма не сыграет в последнем матче регулярного сезона против Детройта.

Как сообщает ESPN, фаворит на награду Лучшего новичка сезона пропустит игру с Пистонс. Официальной причиной называется проблема с правым голеностопом.

В своем первом сезоне 20-летний француз сыграл в 71 матче, в которых набирал в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 передачи при 46,5% реализации с игры, 32,5% реализации трехочковых и 79,6% реализации штрафных бросков.

Он также лидирует в лиге с показателем 3,6 блок-шота за матч.

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Вембаньяма стал лишь четвертым игроком и первым новичком, закончившим сезон как минимум с 1500 очками, 250 передачами и 250 блок-шотами.

Тремя другими игроками были Карим Абдул-Джаббар (пять раз), Хаким Оладжувон (два раза) и легенда "шпор" Дэвид Робинсон (два раза). Никто не делал этого с сезона-1993/94, когда у Оладжувона и Робинсона был такой сезон.

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