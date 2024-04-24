iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Зайон планирует вернуться в игру по ходу плей-офф НБА

Новый Орлеан может получить усиление, осталось только дождаться.
Сегодня, 13:03
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

В матче плей-ин против Лейкерс травму левого подколенного сухожилия получил форвард Нового Орлеана Зайон Уильямсон.

По предоставленной информации, 23-летний баскетболист выбыл на 2-3 недели. Недавно Зайон занимался в зале над своим будущим возвращением на паркет.

"Поначалу это было очень деморализующе, не могу врать. Сезон складывался так хорошо, что это определенно деморализовало меня. Но мне потребовался день или два, чтобы преодолеть это", - цитирует Зайона ESPN.

Когда его спросили, есть ли у него шанс вернуться в этом постсезоне, Уильямсон ответил: "Это определенно реалистично. Это так. Но, как я уже сказал, мне нужно пройти тесты и вернуться к здоровому состоянию, и, надеюсь, я сделаю это".

Читай также: Брат Йокича ударил фаната во время матча Денвер - Лейкерс, НБА и полиция ведут расследования

Без Зайона Новый Орлеан проиграл Оклахоме в первом матче первого раунда Западной конференции. Хотя стоит отметить, что "пеликаны" навязали борьбу Тандер, проиграв со счетом 92:94.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей первого раунда плей-офф НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плей-офф Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон плей-офф нба

Статьи по теме

Кубок Стэнли: Рейнджерс и Флорида ушли в отрыв, Колорадо и Нэшвилл сравняли счет в сериях Кубок Стэнли: Рейнджерс и Флорида ушли в отрыв, Колорадо и Нэшвилл сравняли счет в сериях
Плей-офф НБА: Даллас и Индиана сравняли счет в своих сериях, Миннесота повела 2-0 против Финикса Плей-офф НБА: Даллас и Индиана сравняли счет в своих сериях, Миннесота повела 2-0 против Финикса
Конец для надежд Майами: Батлер пропустит всю серию плей-офф против Бостона Конец для надежд Майами: Батлер пропустит всю серию плей-офф против Бостона
Довбик может перейти в итальянский топ-клуб Довбик может перейти в итальянский топ-клуб
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа15:18
Довбик может перейти в итальянский топ-клуб
Бокс15:05
Деревянченко назвал фаворита боя Альварес - Мунгия
Бокс14:40
"Получил то же в ответ": Гарсия рассказал, какого преимущества лишился Хэйни в бою с ним
Европа14:39
Манчестер Юнайтед активно ищет замену одному из основных защитников
Европа14:09
Футболистки Шахтера и Кривбасса устроили массовую драку после матча женского Чемпионата Украины
Европа13:58
Интер ведет переговоры о продлении контракта с ключевым полузащитником
Бокс13:34
"Нужно провести легкий бой": Хэйни посоветовали не спешить с реваншем против Гарсии
Европа13:32
Барселона потребует космическую сумму от любого клуба, который захочет подписать Ямаля
НБА13:03
Зайон планирует вернуться в игру по ходу плей-офф НБА
13:00
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион и финалист сенсационно вылетели после первого раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK