Зайон планирует вернуться в игру по ходу плей-офф НБА

В матче плей-ин против Лейкерс травму левого подколенного сухожилия получил форвард Нового Орлеана Зайон Уильямсон.

По предоставленной информации, 23-летний баскетболист выбыл на 2-3 недели. Недавно Зайон занимался в зале над своим будущим возвращением на паркет.

"Поначалу это было очень деморализующе, не могу врать. Сезон складывался так хорошо, что это определенно деморализовало меня. Но мне потребовался день или два, чтобы преодолеть это", - цитирует Зайона ESPN.

Когда его спросили, есть ли у него шанс вернуться в этом постсезоне, Уильямсон ответил: "Это определенно реалистично. Это так. Но, как я уже сказал, мне нужно пройти тесты и вернуться к здоровому состоянию, и, надеюсь, я сделаю это".

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Без Зайона Новый Орлеан проиграл Оклахоме в первом матче первого раунда Западной конференции. Хотя стоит отметить, что "пеликаны" навязали борьбу Тандер, проиграв со счетом 92:94.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей первого раунда плей-офф НБА.

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