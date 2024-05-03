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Баскетбол

Плей-офф НБА: Индиана и Нью-Йорк отправили Милуоки и Филадельфию в отпуск

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 08:18
Джоэл Эмбиид и Джош Харт / Getty Images
Джоэл Эмбиид и Джош Харт / Getty Images

В ночь на пятницу, 3 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА состоялось два матча.

В первой игре вечера встретились Индиана и Милуоки, в состав которого вернулся Дэмиан Лиллард. Однако возвращение Дэйма не помогло "оленям" избежать разгрома и вылета из постсезона.

Зато во втором матче болельщики увидели интригу, хотя в первой четверти Филадельфия на своем паркете умудрилась проигрывать +22. Но команда Дока Риверса сумела отыграться и на перерыв она ушла в роли лидера. Однако затем Никс снова завладели преимуществом, которое не отдавали до самого конца.

Индиана - Милуоки 120:98 (33:24, 26:23, 34:31, 27:20)

Индиана: Сиакам (19 + 7 подборов), Халибертон (17 + 6 подборов + 10 передач), Несмит (15), Нембхард (15), Тернер (5) - старт; Топпин (21 + 8 подборов), МакКоннелл (20 + 9 передач + 4 перехвата), Джексон (4), Шеппард (3), Браун (2), Уокер (0), Джонсон (0), МакДермотт (0).

Милуоки: Лиллард (28), Лопес (20), Портис (20 + 15 подборов), Миддлтон (14 + 8 подборов), Беверли (6) - старт; Коннотон (3), Бизли (2), Джексон (2), Ливингстон (2), Галлинари (1), Адетокумбо (0), Бошам (0), Грин (0).

Индиана выиграла серию 4-2

Филадельфия - Нью-Йорк 115:118 (22:36, 32:15, 29:32, 32:35)

Филадельфия: Эмбиид (39 + 13 подборов), Мэкси (17), Убре (17), Харрис (0), Лаури (0) - старт; Хилд (20), Батюм (16 + 7 подборов), Пэйн (6), Рид (0).

Нью-Йорк: Брансон (41 + 12 передач), ДиВинченцо (23 + 7), Ануноби (19 + 9), Харт (16 + 14 подборов + 7 передач), Хартенштайн (14 + 9 подборов) - старт; МакБрайд (3), Робинсон (2 + 9 подборов).

Нью-Йорк выиграл серию 4-2

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