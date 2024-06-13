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Финал НБА: Бостон без Порзингиса третий раз обыграл Даллас

Команда Святослава Михайлюка максимально приблизилась к завоеванию чемпионского титула.
Сегодня, 07:50
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

В ночь на четверг, 13 июня, состоялся третий матч финальной серии НБА, в котором Даллас принимал Бостон.

До начала встречи шансы хозяев паркета на победу значительно увеличились, ведь Селтикс объявили, что из-за травмы не сможет сыграть Кристапс Порзингис.

И по началу для Маверикс все было хорошо - они вели 25:12 в середине первой четверти. Но гости оформили рывок 18:6 и сократили отставание до минимума. На большой перерыв команды также ушли при минимальном преимуществе Далласа.

А вот в третьей 12-минутке техасцы провалились: к концу четверти Бостон оторвался на 15 очков, а на старте заключительной четверти он увеличил преимущество до 21 очка.

Но, к счастью, интрига вернулась, так как команда Джейсона Кидда сильно провела следующий отрезок, набрав 23 очка против всего двух у "кельтов".

Казалось, что вот он шанс для Далласа забрать матч но за четыре минуты до конца поединка произошло одно важное событие: при счете 90:93 Лука Дончич был удален с площадки за шесть фолов (впервые для себя в рамках плей-офф НБА).

Кайри Ирвинг попытался принести своей команде победу, но Бостон воспользовался отсутствием словенца сполна.

В итоге Селтикс победили со счетом 106:99 и теперь находятся в одной победе от своего 18-го чемпионского титула.

Самым результативными игроком матча стал Ирвинг, набравший 35 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Даллас - Бостон 99:106 (31:30, 20:20, 19:35, 29:21)

Даллас: Ирвинг (35), Дончич (27 + 6 подборов + 6 передач), Вашингтон (13 + 8 подборов), Гэффорд (6), Джонс (2) - старт; Лайвли (11 + 13 подборов), Грин (3), Экзам (2), Харди (0), Клебер (0), Хардуэй (0).

Бостон: Тейтум (31 + 6 подборов), Браун (30 + 8 подборов + 8 передач), Уайт (16 + 5 подборов), Холидей (9), Хорфорд (8) - старт; Хаузер (9), Тиллман (3), Притчард (0).

Счет в серии 0-3

Потенциально последний матч серии пройдет в ночь на субботу, 15 июня. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей финальной серии НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Даллас Маверикс

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