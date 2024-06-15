"Ничего не кончено": Кроос поддержал команду, которая пытается вырвать чемпионство в Финале НБА

Футболист ясно дал понять, кого он поддерживает в противостоянии Бостона и Далласа.

Минувшей ночью состоялся четвертый матч финальной серии НБА, который мог стать последним в сезоне.

Перед его стартом Бостон вел в серии с Далласом со счетом 3-0 и претендовал на то, чтобы закрыть серию и в восемнадцатый раз в своей истории стать чемпионом.

Однако Маверикс камня на камне не оставили от фаворита, победив 122:84. Лучшим игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 29 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

Выступление техасцев и бывшей звезды баскетбольного Реала отметил легендарный хавбек футбольного Реала Тони Кроос.

Полузащитник сборной Германии в социальных сетях опубликовал пост, в котором выразил поддержку Далласу, написав: "Ничего не кончено, пока все не закончилось (Not over till it’s over)".

Not over till it’s over https://t.co/DKSplc45zi — Toni Kroos (@ToniKroos) June 15, 2024

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Теперь счет в серии 3-1 и она возвращается в Бостон. Пятый матч противостояния состоится в ночь на 18 июня.

Напомним, что данный поединок Далласа и Бостона посетил другой легендарный игрок Реала - это Серхио Рамос встретился с Лукой Дончичем и великим Дирком Новицки.

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