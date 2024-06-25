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Баскетбол

Редик прекратит вести свои подкасты на период работы тренером Лейкерс

Новость вряд ли обрадует фанатов, которым нравилось слушать его мнение об игре.
Сегодня, 12:33
Джей Джей Редик / Getty Images
Джей Джей Редик / Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс провели пресс-конференцию, во время которой был представлен новый главный тренер в лице Джей Джей Редика.

После завершения игровой карьеры 40-летний наставник регулярно выпускал подкаст "The Old Man and the Three". А весной он запустил новый подкаст вместе со звездой "озерников" ЛеБроном Джеймсом "Mind the Game".

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Отвечая на вопросы журналистов, Редик сообщил неприятную новость для фанатов своих подкастов.

"На данный момент, и, надеюсь, это будет очень, очень долго, я отлучен от сферы контента. Так что подкаста не будет. На данный момент я закончил с подкастами", - цитирует тренера ESPN.

Ранее Джей Джей Редик заявил, что он не собирается развеивать слухи критиков о своей некомпетентности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редик

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