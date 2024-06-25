Редик прекратит вести свои подкасты на период работы тренером Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс провели пресс-конференцию, во время которой был представлен новый главный тренер в лице Джей Джей Редика.
После завершения игровой карьеры 40-летний наставник регулярно выпускал подкаст "The Old Man and the Three". А весной он запустил новый подкаст вместе со звездой "озерников" ЛеБроном Джеймсом "Mind the Game".
Читай также: Кенни Аткинскон возглавит Кливленд Кавальерс
Отвечая на вопросы журналистов, Редик сообщил неприятную новость для фанатов своих подкастов.
"На данный момент, и, надеюсь, это будет очень, очень долго, я отлучен от сферы контента. Так что подкаста не будет. На данный момент я закончил с подкастами", - цитирует тренера ESPN.
Ранее Джей Джей Редик заявил, что он не собирается развеивать слухи критиков о своей некомпетентности.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!