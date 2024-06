Редик прекратит вести свои подкасты на период работы тренером Лейкерс

После завершения игровой карьеры 40-летний наставник регулярно выпускал подкаст "The Old Man and the Three". А весной он запустил новый подкаст вместе со звездой "озерников" ЛеБроном Джеймсом "Mind the Game".

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...