Уорриорз запретили своему игроку ехать на Олимпиаду-2024

Сборная Канады не сможет рассчитывать во время Олимпийских игр-2024 на одного из своих лидеров, а именно форварда Голден Стэйт Эндрю Уиггинса, сообщает ESPN.

По словам главного тренера команды Роуэна Барретта, 29-летний игрок пропустит Олимпиаду-2024 из-за решения "воинов" - Уорриорз запретили ему ехать на Игры в Париж.

"Для нас Эндрю был в порядке. Мы постоянно с ним разговаривали, он тренировался неделями и неделями, готовясь к этому. А потом за день или два до тренировочного лагеря мне позвонили из Голден Стэйт и сказали, что они его не отпустят", - сказал Барретт.

Голден Стэйт ответил, что это было обоюдное решение команды и Уиггинса.

Читай также: ЛеБрон станет свободным агентом, но подпишет новый контракт с Лейкерс

Считается, что решение Уорриорз связано с желанием франшизы организовать обмен Эндрю Уиггинса

Уиггинс был среди 20 игроков, получивших приглашение в лагерь для определения олимпийской сборной. Последний раз Эндрю представлял сборную Канады на квалификационном турнире в 2021 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!