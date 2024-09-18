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Баскетбол

Продажа Бостона создает проблемы для расширения НБА

Из-за возможной смены владельца "кельтов" лига была вынуждена отложить рассмотрение данного вопроса.
Вчера, 22:50
Джейлен Браун и Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейлен Браун и Джейсон Тейтум / Getty Images

НБА отложила обсуждение расширения лиги из-за продолжающегося процесса продажи Бостон Селтикс, сообщает ESPN.

Комиссар Адам Сильвер сообщил совету управляющих лиги, что переговоры о добавлении новых команд пройдут позже в этом сезоне.

Решение лиги отложить обсуждение вопроса о расширении пришло в связи с продажей Селтикс, которая, как ожидается, побьет рекорды по оценке стоимости франшизы.

Продажа "кельтов" последует за продажей Финикс Санз за 4 миллиарда долларов в 2023 году и, как ожидается, установит новую планку стоимости организации НБА.

Отсрочка переговоров о расширении может повлиять на сроки появления новых команд на таких потенциальных рынках, как Сиэтл и Лас-Вегас.

Кевин Дюрант в составе Сиэтл Суперсоникс
Кевин Дюрант в составе Сиэтл Суперсоникс / Источник: Getty Images

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Дискуссии о расширении являются сложным процессом, включающим такие факторы, как выбор города, предложения владельцев и возможные изменения в структуре конференций.

Несмотря на задержку, потенциал расширения остается значительным: по оценкам, лига может получить более 10 миллиардов долларов.

Каждая существующая команда получит значительные выплаты, а новая телевизионная сделка НБА стоимостью 76 миллиардов долларов снимет опасения по поводу размывания доходов новыми командами.

Напомним, что в последний раз лига расширялась в 2004 году, когда были созданы Шарлотт Бобкэтс (ныне Шарлотт Хорнетс). Новое расширение может занять несколько лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс

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