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Баскетбол

Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч

Лидер Оклахомы принес своей команде победу.
Сегодня, 11:02
Шай против Святослава Михайлюка / Getty/UEFA
Шай против Святослава Михайлюка / Getty/UEFA

Лучшая команда Западной конференции – Оклахома Сити Тандер – провела неожиданно тяжелый поединок против Юты Святослава Михайлюка.

Из-за напряженной ситуации в течение большей части матча лидер команды Шай Гилджес-Александер провел на площадке более 37 минут и смог установить новый личный рекорд.

Защитник реализовал по 17 бросков с игры (35 попыток, из них 3 из 10 трехочковых) и со штрафных (18 попыток) и набрал впечатляющие 54 балла.

Шай добавил к очкам 8 подборов и 5 результативных передач, а также трижды перехватывал мяч у соперников и сделал два блокшота.

В настоящее время букмекеры считают Гилджес-Александера главным претендентом на звание MVP сезона в Национальной Баскетбольной Ассоциации. Результаты всех матчей минувшей ночью доступны на ISPORT.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер

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Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч
Фаворит на звание MVP сезона установил личный рекорд очков за матч

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