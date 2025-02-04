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Баскетбол

Дончич - о переходе в Лейкерс: Я думал, это первоапрельская шутка

Лука был крайне удивлен этой новостью.
Сегодня, 20:40
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Новичок Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич поделился мыслями о своем трейд в «озерников».

По словам звездного словенца, его удивила новость о сделке не меньше рядовых болельщиков.

"Я не поверил этому. Когда я получил звонок, то подумал, что это первоапрельская шутка".

Также Дончич рассказал, что он представлял, что всю карьеру проведет в Даллас Маверикс.

"Я думал, что останусь там на всю карьеру. Лояльность - это большое слово для меня... Но здесь у меня есть океан. Я играю за Лейкерс. Немногие могут об этом сказать", - резюмировал Лука

Напомним, ранее MVP НБА высказался о трейд Дончича-Девиса.

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