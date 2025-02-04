Дончич - о переходе в Лейкерс: Я думал, это первоапрельская шутка
Лука был крайне удивлен этой новостью.
Новичок Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич поделился мыслями о своем трейд в «озерников».
По словам звездного словенца, его удивила новость о сделке не меньше рядовых болельщиков.
"Я не поверил этому. Когда я получил звонок, то подумал, что это первоапрельская шутка".
Также Дончич рассказал, что он представлял, что всю карьеру проведет в Даллас Маверикс.
"Я думал, что останусь там на всю карьеру. Лояльность - это большое слово для меня... Но здесь у меня есть океан. Я играю за Лейкерс. Немногие могут об этом сказать", - резюмировал Лука
Напомним, ранее MVP НБА высказался о трейд Дончича-Девиса.
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