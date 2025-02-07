Звезда Далласа высказался о гейте фанатов к организации после обмена Дончича

Клей Томпсон поделился рецептом того, как вернуть на свою сторону фанатов.

Защитник Далас Маверикс Клэй Томпсон поделился мыслями о реакции фанатов на обмен Луки Дончича в Лейкерс.

По словам Томпсона, он как профессиональный игрок должен принимать реакцию болельщиков на любое событие.

«Наверняка, будет много разбитых сердец. Наверняка, будет свист на трибунах. Но, как профессионал, ты должен принять все, нам платят за то, чтобы мы играли в эту игру и выступали на самом высоком уровне».

Также Клей считает, что единственное, что может облегчить боль фанов это победы их команды.

«Я не знаю, чего ожидать. Я знаю, что Лука был очень дорог сердцу каждого болельщика «Мавс». Мы просто должны побеждать, и делать это на постоянной основе, искать шанса выиграть чемпионат, и я думаю, что это облегчит боль и гнев всех фанатов», - сказал американец.

Ранее Дончич поделился своей реакцией на трейд в Лейкерс.

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